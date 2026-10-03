Radarsan standı, TEKNOFEST Güneydoğu'da çocuklara trafik kurallarını oyunla öğretiyor

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TEKNOFEST Güneydoğu'da çocukların trafik kurallarını eğlenerek öğrenmesi amacıyla hazırlanan oyun ve simülasyonlar, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festival alanındaki Radarsan standında çocuklara trafik güvenliği bilincinin kazandırılması amacıyla çeşitli oyun ve simülasyonlar uygulanıyor.

Çocukların trafik kurallarını oyun içerisinde öğrenmesini amaçlayan simülasyonda katılımcılar çeşitli görevleri tamamlıyor. Bazı bölümlerde çocukların ebeveynlerinden destek istemesi sağlanarak ailelerin de trafik kurallarını yeniden hatırlaması hedefleniyor.

Radarsan Genel Müdürü Serhat Doğan, AA muhabirine, uygulamayla çocukları trafik güvenliğinin bir parçası haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Çocukların simülasyon aracılığıyla trafik kurallarını öğrendiğini belirten Doğan, "Çocuklar trafik kurallarını güvenli oyunlar oynayarak öğrenecekler. Hatta oyunların bazı bölümlerini geçemeyecekler, anne babalarından destek isteyecekler. Böylece arka planda ebeveynlere de trafik kurallarını yeniden hatırlatmış olacağız." dedi.

"Çocuklar arabadaki esas hakemler"

Trafik güvenliği konusunda çocukların aileleri üzerindeki etkisine dikkati çeken Doğan, şöyle konuştu:

"Çocuklar trafikte ebeveynlerini kurallara uymaya teşvik eden önemli bir rol üstleniyor. Bu kapsamda kurallara uyan sürücülerin çocuklu ailelerine Radarsan'ın trafik güvenliği temalı oyuncakları vermeyi planlıyoruz. Çocuklar arabanın içerisindeki esas hakemler. Onlar bize 'dur' dediğinde biz otomatikman duruyoruz. 'Kırmızı ışık' dediklerinde kırmızı ışıkta duruyoruz, yaya geçidi gösterdiklerinde okul bölgelerinde yavaşlıyoruz."

Trafik güvenliği çalışmalarının yalnızca çocuklarla sınırlı olmadığını belirten Doğan, yapay zeka tabanlı yeni nesil trafik sistemleri ve radar teknolojileri üzerinde de çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Doğan, Türkiye'de uzun yıllar ithal edilen radar teknolojilerinden birinin yerli ve milli imkanlarla geliştirildiğini ve yurt dışına ihraç edilmeye başlandığını dile getirdi.

Trafik kazalarının can kayıplarına yol açmasının yanı sıra ülke ekonomisine de önemli yük getirdiğini ifade eden Doğan, çalışmalarla kazaların ve buna bağlı kayıpların azaltılmasının hedeflendiğini söyledi.

Kaynak: AA