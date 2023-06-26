Profesörden hasta kurbanlığı anlamak için 'kulağını tutun' önerisi

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Çelebi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları hayvanlardan bulaşan hastalıklar konusunda uyararak, "Hayvanın bir kulağını tutun. Ateşinin yüksek olduğunu hissedersiniz bu hayvanın hasta olduğuna delalettir" dedi.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Çelebi, hayvandan insana bulaşan hastalıklar olarak bilinen 'Zoonoz hastalıklar'ın 200'den fazla çeşidi olduğunu bildirdi. Özellikle Kurban Bayramı döneminde bu hastalıkların bulaşma oranının arttığını belirten Prof. Dr. Çelebi, "Kurban Bayramı'nda kesimlerde dikkat edilmeme ve birtakım etkenlerden dolayı bu hastalıkların insanlara bulaşma oranı yüzde 37 oranında artabiliyor. Bu oldukça önemli bir durum. Dolayısıyla vatandaşımızın kurban temini, kurban kesimi noktasında dikkat etmesi gereken hususlar var. Hayvan pazarından kendi bilgisiyle alışveriş yapıyorsa mutlaka kurbanlığı aldığı kişiden o hayvanın 'menşe şahadetnamesi' dediğimiz, yani o hayvanın hangi bölgeden geldiğini hangi yere ait olduğunu ve aşılarının yapılıp yapılmamış olduğunu sorup kontrol etmesi gerekir. Kurban satışlarının toplu yapıldığı yerler tercih edilmeli. Çünkü buralar tarım ve orman müdürlükleri, belediyelerin kontrolü altında. Herhangi bir sokak başında ya da başka bir yerde toplanıp da hani kara düzen diyeceğimiz bir tarzda vatandaştan hayvan satın almak oldukça riskli. Çünkü satın aldığınız hayvanın hastalıklı olup olmadığı noktasında bir garantiniz yok. Ancak toplu satışların olduğu hayvan pazarlarında veteriner hekim bulunduruluyor. Orada sürekli görev yapan arkadaşlarımız var" diye konuştu.

Çelebi, açıklamasının devamında, "Kurban kesimi sonrası en önemli iş, kanının iyi akıtılmasıdır. Genelde evlerde, bahçelerde kesim yapanlar hayvanın kanını iyi akıtamamaktadırlar. Yerde kesim yapınca hayvanın kanı damardan tamamen boşalmıyor. Kanın boşaltılması hayvanı tepe aşağı asıp kanın süzülmesini beklemek lazım. Vatandaşın can damarı diye bildiği damar vardır onun kesim işini sona bırakmak lazım. Bu halde damarlardan kan akmaya devam edecek. Bu damar kesilmediği için hayvanda kasılmalar devam edecek ve o süreç içerisinde sürekli kanını boşaltacak. Biz bu damarı daha erken kesersek kaslardaki refleks hareketler kaybolur, kasılmalar azalır ve damarlardaki daha da geç akar ya da etin içinde kalır. İçinde kan kalan etin raf ömrü az olur. Buzdolabında ömrü 1 hafta ise 4 güne kadar düşebilir, çabuk bozulur. Buna çok dikkat etmek lazım. Kurbanı asılı olarak kesmek, kanının akmasını beklemek daha sonra parçalama işlemini gerçekleştirmek lazım" diye konuştu.