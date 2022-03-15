Prof. Dr. Yaşar: Güneşteki patlamalar azaldı, şiddetli soğuk yaşandı

İZMİR (DHA) - İZMİR'de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) öğretim üyesi, iklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, 2020'li yıllardan itibaren güneşteki patlamaların minimum seviyelere düştüğünü belirterek, "Bu en son 2008'li yıllarda yaşanmıştı. 2008'li yıllarda ne olmuştu? Dünyada şiddetli soğuk ve kuraklık yaşandı. Dünya genelinde ekonomik kriz yaşandı. Bugün de aynısı oldu" dedi.

DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim üyesi, iklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, güneş patlamalarındaki düşüş nedeniyle küresel soğuma yaşandığını, buzulların 2008'deki genişliğine döndüğünü söyledi. Grafik üzerinde son durumu gösteren Prof. Dr. Yaşar, İzmir'de eksi 4 dereceyle son 82 yılın en soğuk gününün yaşandığını söyledi. Çok soğuk bir mart ayı yaşandığına dikkat çeken Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Şu ana kadar yaşanılan en sert mart aylarından biri. Örneğin İzmir'de mart ayı sıcaklığı 4 Mart 1940 yılında eksi 3,8 dereceyle rekor kırmıştı. Meteoroloji verilerine göre önceki gün (pazar), Konak ilçesindeki sıcaklık ölçümü eksi 4 derece olarak tespit edildi" dedi.

Türkiye'nin su kıtlığı yaşamaması için gerekenleri anlatan Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Barajlardan artık kapalı ortamda su getirip tarlalara vermeliyiz. Tarım ürünlerini devlet belirlemeli. Bütün tarım alanları havza havza belirlenmeli. Hangi ürün nereye ne satılacak, Tarım Bakanlığı hepsini kontrol etmeli" dedi.