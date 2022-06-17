Prof. Dr. Sabri Orman anıldı

Türkiye'de iktisat ve İslam iktisadı alanında önemli çalışmalar yapan Prof. Dr. Sabri Orman, vefatının ikinci yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından düzenlenen bir programla anıldı.

Anma programına YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Öztürk Oran, akademisyenler, Sabri Orman'ın eşi Nurhan Orman ve oğlu Sedat Orman katıldı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin Sütlüce yerleşkesinde düzenlenen programda " Sabri Orman'ı Anlamak" isimli kitabın tanıtımı da gerçekleştirildi.

Programda konuşan İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, "Önemli insanları böyle toplantılarla anmak, o insanların bıraktığı mirasın hatırlanmasına, bir muhasebe yapılmasına vesile oluyorsa gerçekten anlamlı olabilir. Bu sebeple bugün düzenlenen bu programın Sabri Orman Hocamızı daha iyi anlamamıza, onun ilmi mirasını kuşanmamıza ve onun insani durumunun da aynı şekilde genç nesillere aktarılmasına vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Oğurlu, Orman'ın hayata dair çok doğru bir noktada durduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Doğru bir noktadan hayata bakan nadir şahsiyetlerden birisiydi. Akademik dünyada her ikisine birden sahip olan ve bununla birlikte tevazuyu da koruyabilen insan sayısı maalesef çok fazla olmuyor. Fırtınalı bir çalışma ortamında sakin tabiatlı, iyi niyetli ve dürüst bir bilginin yanına gittiğimde huzur içerisinde kendisiyle bir şeyleri paylaşma imkanına sahip oluyordum ve böyle bir şahsiyeti bulmanın mutluluğunu yaşıyordum. Geleceğe dair planlarımı, projelerimi, makale planlarımı, akademik kariyerimi onunla rahatlıkla görüşüp paylaşıyor ve onun beni sabırla, ilgiyle, vakit ayırarak izlediğini görüyordum. Çünkü o sadece bana değil, kendisine giden, istisnasız herkese fevkalade değer veren bir şahsiyetti."

Sabri Orman'ın akademik bilgileri kadar, irfan sahibi, hayata doğru bir noktadan bakmayı başaran nadir kişilerden biri olduğunu belirten Oğurlu, "Bilge idareciliği ile makamından şeref bulan değil, makamına şeref veren birisiydi." dedi.

-"Güçlü ve ışık saçan fikirler asla ölmez"

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Öztürk Oran da "Üniversitemizde 2009-2011 yıllarında rektörlük görevinde bulunan Sabri Orman Hocamızı ölümünün ikinci yılında rahmetle, şükranla, özlemle yad ediyorum. Güçlü ve ışık saçan fikirler asla ölmez." ifadelerini kullandı.

Oran, bu programda Türk düşünce dünyasında derin izler bırakan büyük bir düşünürü andıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sabri Hoca'nın arkasında bıraktığı fikriler, yazılar ve kitaplar bugün geleceğe tutulan bir ışık olmaya devam ediyor. Bizler, büyük fikir adamının bıraktığı bu mirasa beraberce sahip çıkıyoruz. Bazı insanlar vardır ki tarihin akışına yön verir, ufkumuzu açar, göremediklerimizi gösterir. İşte Sabri Orman Hoca böyle biriydi. Bir fener gibi birçok insana yol gösterdi, göstermeye devam ediyor.

Benim için Sabri Orman, manevi dünya ile akademik düşüncenin kucaklaşmasıdır. Onun çalışmaları, aynı zamanda İslam medeniyetinin dünya tarihine ve bilime olan katkısını kati şekilde gösteren sarsılmaz delillerdir. Onun ortaya koyduğu fikirler hem teorik hem de pratik düzeyde gündeme alınması gereken acil bir meseledir."

"Onun 1980'li yıllarda başlattığı İslami iktisat yürüyüşü 40 yıldır güçlenerek devam etti"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise bugün "Alimin ölümü bütün alemin ölümü gibidir" sözünü hak eden, öncü bir bilim adamını, bir hocayı, yol arkadaşlarını anmak için toplandıklarını ifade ederek, "Daha da önemlisi, son 20 yıldır gündemden düşürmediğimiz yerli ve milli üretimin ancak yerli ve milli bir iktisadi düşünceyle mümkün olacağının bilincinde olan, bunun için gayret gösteren bir düşünce insanını, bu kutsal amaç için gece gündüz demeden çalışan bir bilim emekçisini anmak için toplandık." dedi.

Avdagiç, Orman'ın dünya ölçeğinde bir akademisyen olduğunu belirterek, "Sabri Orman Hoca bizim bir kıymetimizdi, hem de sadece ulusal ölçekte değil, dünya ölçeğinde bir değerimizdi. İTO camiası olarak hocamızın kıymetini bilmeye çalıştık. Bir bilim adamı, rektör yardımcısı ve nihayet rektör olarak kendisinden istifade etmeye gayret ettik." ifadelerini kullandı.

Orman'ın egemen iktisat doktrinlerle prangalanmak yerine Türkiye'nin değerleriyle örülen bir yapıyı ortaya koymaya çabaladığını aktaran Avdagiç, şunları kaydetti:

"Kadim çözüm önerilerinin modern zamanlarda en çok ihtiyaç duyulan çözümler olduğunu ortaya koydu ve bunda başarılı oldu. Onun 1980'li yıllarda başlattığı İslami iktisat yürüyüşü 40 yıldır güçlenerek devam etti. Bu salonda bulunanlar ve biraz sonra konuşmalarıyla bize hocamızın bilinmeyen nice yönlerini aktaracak katılımcılarımız bunun somut örneğidir. İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Ticaret Üniversitesi olarak, hocamızın hem adını yaşatmak hem eserlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak hem de ortaya koyduğu fikri kurumsallaştırmak için üzerimize düşeni yapma gayretinde olacağız."