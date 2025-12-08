Prof. Dr. Özçelik: Akdeniz'deki faylar bilinmiyor

ANTALYA'nın Konyaltı'nda ilçesinde dün gece meydana gelen 4.3 ile Serik ilçesinde öğle saatlerinde olan 4.9 büyüklüğündeki depremler sonrası uyarıda bulunan Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Ramazan Özçelik, Antalya'da kent merkezini tehdit eden çok büyük aktif faylar olmadığını, ancak Akdeniz'deki faylarla ilgili bir çalışma yapılmadığı için bilinmediğini dile getirdi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde dün geceki 4.3 büyüklüğündeki deprem ile Serik'te bugün öğle saatlerinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, kentte korkuya neden oldu. AÜ Deprem Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ramazan Özçelik, Akdeniz'deki faylara ilişkin uyarılarda bulundu. Türkiye'nin deprem bölgesinde yaşayan bir ülke olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Özçelik, "Bugün Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na baktığımız zaman kırmızıyla bölünen bölgeler deprem tehlikesinin yüksek olduğu bölgeler ki; Türkiye'nin yüz ölçümünün büyük kısmının zaten kırmızı olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. AFAD'ın sayfasına girip Türkiye Deprem Tehlike Haritası dediğimizde 'kırmızı' bölgelerin neresi olduğunu çok rahat görülüyor ki, bu bölgelerde bir deprem bekliyoruz. Tabii ki zamanı bilmek bizim için mümkün değil" dedi.

TEHDİT EDEN FAYLAR ANTALYA'NIN BATISINDA

Antalya özelinde ise kent merkezini tehdit eden çok büyük aktif faylar olmadığını dile getiren Prof. Dr. Özçelik, "Bizi tehdit eden ise Antalya'nın çevresindeki, özellikle Fethiye'den Burdur ve Isparta'ya doğru uzanan faylar. Aktif olup olmadığı belli olmayan Aksu ve Kırka bölgelerinde faylarımız olduğunu biliyoruz ve daha önemlisi aslında Akdeniz" diye konuştu.

AKDENİZ'İN İÇİNDEKİ FAYLAR BİLİNMİYOR

Akdeniz'in içindeki faylanmanın tam olarak çalışılmadığını ifade eden Prof. Dr. Özçelik, "Bundan kaynaklı bizi nasıl bir tehditle karşı karşıya bıraktığını tam olarak bilemiyoruz. Dolayısıyla Akdeniz'in içerisindeki faylar daha çok dikkat edilmesi gereken bir nokta ki bununla alakalı akademik çalışma yapmaya çok büyük ihtiyaç var. Çünkü denizin içerisinde bu tür çalışmaları yapmak çok kolay değil, çok büyük bütçelere ihtiyacımız var. Dolayısıyla Antalya'mızı tekrar değerlendirmek gerekirse Akdeniz içerisindeki bilinmeyen ve araştırılması gereken faylarla birlikte Fethiye'den Burdur'a doğru uzanan faylar bizim için daha tehlikeli faylar olarak önümüze çıkıyor" dedi.

KONYAALTI ZEMİN YAPISINA DİKKAT ÇEKTİ

Konyaaltı'nın dikkat edilmesi gereken bölgelerden biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özçelik, "Çünkü zemin yapısı Antalya'nın diğer bölgelerine göre deprem dalgalarını büyütecek nitelikte olabilir. Dolayısıyla bu bölgelerdeki konutlarımızın acilen risk durumlarının gözden geçirilmesi gerekmektedir. Binalarımızın depreme karşı dayanıklı olup olmadıklarına karşı acilen analizlerin yapılması gerekmektedir. Herhangi bir binanın deprem riskinin ortaya konulabilmesi için iki çalışma yöntemimiz var" diye konuştu.

BİNA DEPREM RİSKİ İÇİN İKİ YÖNTEM

İki yöntemle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Özçelik, "Biri riskli yapı tespiti yaptırılması ki; bu yaptırıldığı zaman artık bina riskli çıktığında o binanın yıkımına kadar süreç devam ediyor. Biri de deprem performans analizi. Bu isteğe bağlı bir şey, istediğiniz zaman bu analizi yaptırıp binanızın depreme karşı dayanıklı olup olmadığını ortaya çıkartabilirsiniz. Uzun ve kısa vadede kendinizi ona göre planlayabilirsiniz" dedi.

KONYAALTI'NIN ZEMİNİ DEPREM DALGA ETKİLERİNİ ARTIRIYOR

Konyaaltı'nın zemini konusunda da bilgiler veren Prof. Dr. Ramazan Özçelik, "Deprem dalgaları depremin odak merkezinden etrafa yayılmaya başladığında zeminlerden geçiyor. Bazı deprem dalgalarını bazı zeminler artırırken bazı zeminlerde sönümleme potansiyeli vardır. İşte kumlu, kirli zeminler genelde deprem dalgalarını artıran zeminler. Konyaaltı bölgesinde de çoğunlukla kirli ve kumlu zeminlerden olduğu için, deprem dalgalarını artırarak oluşan depremin binalara daha fazla etkisi söz konusu olabilir" dedi.

AKDENİZ'DE FAY ÇALIŞMASI YAPILMASI GEREKİYOR

Akdeniz'deki fay hatlarının bilinmemesi ve bu konuda yapılması gerekenlere ilişkin de konuşan Prof. Dr. Özçelik, şunları söyledi:

"Denizin içerisinde bu tür çalışmalar yapmak çok zor. Oldukça maliyetli. Dolayısıyla bizim bildiğimiz Kuzey Anadolu Fay Hattı, İstanbul'un işte Marmara'nın içerisinden geçer. Marmara'nın içerisinden geçen bölgede dahi çalışma yapmak oldukça zor. Konulan sismik cihazların, sonra sondajların yapılması gerekiyor ki bunlar büyük bütçeli çalışmalar. Türkiye'nin büyük kısmı deprem tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı için diğer bölgelere ayrılan bütçenin bir kısmının da Akdeniz'e ayrılması gerekmektedir. Akdeniz'de çok büyük turizm potansiyeli var. Burada depreme karşı dayanıklı turizm yapılarının olup olmaması, sektörün geleceğini de ilgilendiriyor. Dolayısıyla hem bizim can güvenliğimiz hem de turizm ticaretini devam ettirebilmesi açısından elzem olarak görüyorum."