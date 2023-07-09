Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Köpek Balığı Avına Tepki Gösterdi

AKDENİZ Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sosyal medya paylaşımı için amatör balıkçıların oltasına takılan köpek balığını denize bırakmak yerine fotoğraf, video çekme gayretiyle vakit geçirmesine ve yasağa rağmen turistlere yönelik av turu düzenlenmesine tepki gösterdi. Prof. Dr. Gökoğlu, 'Ticari teknelerle köpek balığı avlanırsa 5 bin 864 lira, amatör olta balıkçıları ya da sportif amaçlı yakalayanlar için de 1652 lira cezası var' dedi.

AKDENİZ Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sosyal medya paylaşımı için amatör balıkçıların oltasına takılan köpek balığını denize bırakmak yerine fotoğraf, video çekme gayretiyle vakit geçirmesine ve yasağa rağmen turistlere yönelik av turu düzenlenmesine tepki gösterdi. Prof. Dr. Gökoğlu, "Ticari teknelerle köpek balığı avlanırsa 5 bin 864 lira, amatör olta balıkçıları ya da sportif amaçlı yakalayanlar için de 1652 lira cezası var" dedi.

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz'deki köpek balığı popülasyonunun yüzde 97'sinin, 200 yılda yok olduğunu söyledi. Köpek balıklarının dünyadaki sayısının hızla azaldığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, Akdeniz'deki aşırı avlanma ve çevresel nedenlerin köpek balıkları açısından risk oluşturduğunu söyledi. Son dönemde Antalya Körfezi'nde amatör olta balıkçılarının oltasına sıklıkla köpek balığı takıldığını anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, köpek balığı tutanların sosyal medya paylaşımı için fotoğraf veya video çekme gayretiyle nesli tehlikedeki türlere eziyet ettiğini belirtti. Prof. Dr. Gökoğlu, bazı tekne sahiplerinin kazanç sağlamak amacıyla turistlere yönelik ya da deniz avcılığı meraklıları için köpek balığı avı turu düzenlediğini söyledi.

Köpek balığı avlamanın yasak olduğunu belirten Prof. Dr. Gökoğlu, avcılığın belirlenmesi halinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yaptırımı bulunduğunu söyledi. Prof. Dr. Gökoğlu, "Ticari teknelerle köpek balığı avlanırsa 5 bin 864 lira, amatör olta balıkçıları ya da sportif amaçlı yakalayanlar için de 1652 lira cezası var. Köpek balığı avcılığına giden insanlar var. Bu balıkları turistlere göstermek için avlıyorlar. Fotoğraf ve video çekimi yapıyorlar. Köpek balıkları oksijeni, sudaki hareketiyle alıyor. Balığın fotoğraf ve video çekimi sırasında geçen zaman denize bırakıldıklarında yaşama şansını azaltıyor. Amatör balıkçıların oltasına da köpek balığı takılıyor. Olta balıkçıları da yakaladıkları köpek balığını zarar vermeden kısa sürede denize bırakmalı" ifadelerini kullandı.