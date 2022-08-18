PROF. DR. ALTUN MRNA AŞISININ DAHA KORUYUCU OLDUĞUNA DAİR BİLİMSEL KANIT VAR

EDİRNE Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, Dünyanın saygın tıp dergilerinde yapılan çalışmalarda, hatırlatma dozunda inaktif virüs aşısı yaptıranlar ile hatırlatma dozu olarak mRNA grubu virüs aşısı olanlar kıyaslandığında; mRNA aşısı yaptırılan gruplarda ağır hastalık tablosu, ölüm ve hastaneye yatış oranları daha düşük olduğu ve daha koruyucu olduğu için bu yönde bir bilimsel kanıt var dedi.

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, koronavirüs salgınında son dönemde yaşanan vaka artışına dikkat çekti. Son 4 aya ilişkin grafiği paylaşan Altun, Vaka sayılarının düşüşüyle birlikte mayıs ayında günlük vaka sayıları haftalık 7 binlere kadar düşmüştü. Vaka sayılarındaki artışlar haziran ayının son haftasıyla birlikte görülmeye başlandı. Haziran ayının son haftasıyla birlikte vaka sayılarında ciddi bir artış görülüyor. Temmuzun son haftasında ise artış hızlanıyor. Bu Sağlık Bakanlığı web sayfasından haftalık olarak yayımlanan sayılardan oluşturduğum bir Türkiye veri grafiği. Sahadaki meslektaşlarımızdan edindiğimiz bilgiler ile birlikte Edirne'de de vakalar Türkiye verilerine benzer tarzda haziran ayının son haftasında vakalar yükselişe geçiyor temmuz ile birlikte bu artış belirginleşiyor. Ağustos ayının ilk haftasında ciddi bir zirve yaparak azalmaya başlıyor. Bu 5'inci dalga. Edirne'de temmuz ayındaki ilk artışlar ile birlikte günlük vaka sayıları 150-200 bandına ulaşıyor. Grafikte siyah ile gösterilenler ise ölüm oranları. Vaka sayılarındaki artış ile birlikte ölüm oranlarında da artış görülüyor. Ölüm sayıları şu an da haftalık 350 bandında devam ediyor diye konuştu.

'TOPLUMSAL HAREKETLİLİK HIZLANDIRIYOR'

Vaka artışını, toplumsal hareketliliğin çok fazla olduğu süreçlerin hızlandırabildiğini belirten Altun, Toplumsal hareketliliğin çok fazla olduğu süreçler hızlandırabiliyor. Temmuz ayındaki artışın en büyük temel etken Kurban Bayramı. Uzun bir tatil dönemi vardı. Bu tatil dönemi ile birlikte yurt içinde ortaya çıkan hareketlilik, insanların samimi ortamlarda bir araya gelmesinin etkisi olduğunu düşünüyoruz. Edirne için bir diğer etken 27 Temmuz'da biliyorsunuz Bulgar vatandaşları için kimlikle Türkiye'ye girişleri kararı alındı. Vakalardaki artış Edirne'ye ilişkin bir veri olmadığı için bunu söyleme şansımız yok ama bu ticari anlamdaki hareketlilik bakıldığında yurt içinde de Edirne'ye gelmek için esnafların hücum ettiğini de biliyoruz dedi.

'EKİMDE 6'NCI DALGA OLABİLİR'

Ekim ayında okulların açılmasıyla 6'ncı dalganın da gündeme gelebileceği uyarısında bulunan Altun, Ekim ayında okulların açılması ve havaların serinlemesiyle birlikte 6'ncı dalga gündeme gelebilir. Bizi koruyacak tek şey aşı. Türk Tabipleri Birliği önerdiği aşılama takvimi içerisinde bir ay ara ile 2 doz mRNA aşının yapılması ve 6 ay sonra hatırlatma dozunun yapılması gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı'nın sayfasında bakıldığında aşılama oranlarının düşüklüğünü görüyoruz. Aralık 2021 itibarıyla Türkiye'deki aşılama oranına ile günümüz aşılama oranına bakıldığında yaklaşık 8 aya yakın bir süre var ve sadece yüzde 2'lik bir artış var. Bu ciddi anlamda sıkıntı demektir. Bakanlığın sitesinde bakıldığında 3'üncü doz aşı uygulanan yurttaş sayısı yaklaşık 28 milyon olarak görülüyor. Oysa ki bakıldığında 18 yaş üstü Türkiye'deki 62 milyon nüfusunun yarısını bile oluşturmayacak düzeydedir diye konuştu.

Son bilimsel çalışmalara göre hatırlatma dozunun mRNA aşısı olarak yapılması gerektiğini savunan Prof. Dr. Altun, Hala bilinen bu hastalıkla en temel şey, hastane yatış ve ölümleri azaltmaktaki en büyük etken aşı olmak. Son bilimsel çalışmalarda da hatırlatma dozunun mutlaka mRNA olması gerektiği yönünde. Diğer inaktif virüs aşılarının hatırlatma dozunda koruyuculuğun diğeri ile aynı olmadığı biliniyor. Şu ana kadar aşı yapılan ülkeler içerisinde inaktif virüs aşısının kullanıldığı ülkeler var. Her iki aşının kullanıldığı ve sadece mRNA aşılarının kullanıldığı ülkeler var. Burada dünyanın saygın tıp dergilerinde yapılan çalışmalarda hatırlatma dozunda inaktif virüs aşısı yaptıranlar ile hatırlatma dozu olarak mRNA grubu virüs aşısı olanlar kıyaslandığında; mRNA aşısı yaptırılan gruplarda ağır hastalık tablosu, ölüm ve hastaneye yatış oranları daha düşük olduğu ve daha koruyucu olduğu için bu yönde bir bilimsel kanıt var dedi.