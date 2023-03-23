POLİSİN DURDURDUĞU ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİLDEKİ ARKADAŞI MESUT KOMİSERİMİ İSTİYORUM

BURSA'nın İnegöl ilçesinde durdurulan otomobilin sürücüsü Enes S. (27) 1.6 promil alkollü çıkarken, araçta bulunan Bulut B. (21) ise polislere Ben Mesut komiserimi istiyorum.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde durdurulan otomobilin sürücüsü Enes S. (27) 1.6 promil alkollü çıkarken, araçta bulunan Bulut B. (21) ise polislere Ben Mesut komiserimi istiyorum. Dizi ben 8 yaşındayken başladı, hala bitmiyor diyerek ekiplere zor anlar yaşattı.

İnegöl'de, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde trafik denetimi yapan polis ekipleri, 16 FN 196 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilin sürücüsü Enes S.'ye alkol testi yapıldı. 1.6 promil alkollü olduğu tespit edilen Enes S.?nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 4 bin 64 TL de cezai işlem uygulandı.

'DİZİ BEN 8 YAŞINDAYKEN BAŞLADI, HALA BİTMİYOR'

Bu sırada, Enes S.?nin otomobilinde yolcu olarak bulunan arkadaşı Bulut B. ise Gaziantep'te, depremde ailesini kaybettiğini öne sürerek, Bugün benim doğum günüm. Doğum günümü kutlamak istiyorum. Aynı zamanda Gaziantepliyim. Babam, akrabalarım depremde hayatını kaybetti dedi.

'Arka Sokaklar' dizisinin hayranı olduğunu söyleyen Bulut B., polislere Ben Mesut komiserimi istiyorum. Ben 8 yaşındaydım dizi başladı, hala bitmiyor. Bir kere silahına dokunabilir miyim Ben de polislik sınavlarına hazırlanıyorum diyerek ekiplere zor anlar yaşattı. (DHA)