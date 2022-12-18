Polisin ceza yağdırdığı Taksim'de Taksiciler Odası Başkanı denetim yaptı

TAKSİCİLER Odası Başkanı, taksicilerin en çok şikayet edildiği ve ceza yediği Taksim Meydanı'nda denetim yaptı.

Taksim Meydanı, İstanbul'da taksicilere yönelik en çok denetim yapılan yer. Neredeyse her gün yapılan denetimlerde taksicilere cezalar yağıyor. Geçtiğimiz gün trafik polisleri, 'Müşteri seçen', 'kural ihlali yapan' ve 'usule uygun olmayan araçlara' idari para cezası kesti, birçok taksi ise trafikten men edildi. Taksim civarındaki otoparklar trafikten men edilen taksilerle doldu.

"ODA BAŞKANININ İŞİ DEĞİL"

"HİÇ SORMADAN YOLCULARINI ALDILAR"

Aksu denetim sonrasında yaptığı açıklamada ise, "Hem burada durup uzaktan takip yaptık. Yolcu alıyorlar mı, gidiyorlar mı diye. Hem de yolcu gibi davrandık. Hiçbir taksi nereye gidiyorsunuz diye sormadı. Hiç sormadan yolcularını aldılar. Sol şeridi seçmediler, taksimetreleri açıktı. Denetimlerde, resmi anlamda bütün evrakların tam olduğunu da gördük" şeklinde konuştu.