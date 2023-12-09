MERSİN'DE POLİSEVİ SALDIRISI DAVASINDA SAVCI TÜM SANIKLAR İÇİN 2'ŞER KEZ MÜEBBET HAPİS İSTEDİ

MERSİN'in merkez Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 2'si firari, 8'i tutuksuz 10 sanığın yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaa açıklandı. Cumhuriyet Savcısı tüm sanıklar için 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 227'şer yıla kadar hapis cezası talep etti.

Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine geçen yıl 26 Eylül'de saat 23.00 sıralarında PKK'lı kadın teröristler Dilara Ürper ve Emel Feremez tarafından saldırı düzenledi. Teröristler, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada polis memuru Sedat Gezer, teröristlerden 1'ini vurarak yaraladı. 1'i yaralı 2 terörist, kaçamayacaklarını anlayınca sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı. Saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit oldu, meslektaşı Abdulkadir Öztürk ile bir sivil yaralandı. Olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kadın teröristlerin paramotorla geldikleri Tarsus ilçesindeki arazinin yakınında bekçilik yapan tutuklu sanıklar Sait Demir ve teröristleri ilçeden kent merkezine aracıyla götüren Abdulgalip Gök ile olayla bağlantıları saptanan tutuksuz Zeki Önen, Mazlum Karaboğa, Mazlum Dolaşır, Kahraman Bağış ve Ahmet Erdoğan ile Fatih Süle ve firari sanıklar Dilşah Ercan ile Ahmet Ahmo hakkında hazırlanan 66 sayfalık iddianame, Mersin 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

2'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

İddianamede, teröristlerin polisevi yakınındaki çöp konteynerine bıraktığı patlayıcı düzenekte parmak izi tespit edilen PKK'lı terörist Dilşah Ercan ile paramotorda parmak izi saptanan ve teröristleri saldırıya hazırladığı belirlenen Ahmet Ahmo ile Sait Demir ve Abdulgalip Gök hakkında 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', 'izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma', 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye 7 kez teşebbüs', 'kişiyi tasarlayarak öldürmeye 3 kez teşebbüs' ve 'mala ve kamu malına zarar verme' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 227'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Diğer sanıklar için 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme' ve 'mala ve kamu malına zarar verme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 207'şer yıla kadar hapsi talep edildi.

MÜTALAA VERİLDİ

Mersin 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Sait Demir, Abdulgalip Gök, Zeki Önen, Mazlum Karaboğa, Mazlum Dolaşır, Kahraman Bağış, Ahmet Erdoğan ve Fatih Süle taraf avukatları ile müştekiler katıldı. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, mütalaasında, tüm sanıklar için 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 227'şer yıla kadar hapis cezası talep etti. Ayrıca firari sanıklar PKK'lı terörist Dilşah Ercan ile Ahmet Ahmo'nun dosyasının ayrılması talebinde bulundu.

ŞEHİT EŞİ SANIKLARIN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in eşi Medine Gezer, mütalaaya katıldığını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi. Söz verilen sanıklar ise haklarındaki suçlamaları reddetti ve mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Duruşma karar için ertelendi.

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HABER MERSİN,(DHA)-