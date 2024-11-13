Ankara'da bir polis memuru eşini tabancayla öldürüp canına kıymak istedi

Ankara'da eşiyle tartışan bir polis memuru dehşet saçtı. 2 çocuk annesi kadın, eşinin silahından çıkan kurşunlarla olay yerinde can verdi.

POLİS MEMURU EŞİNİ SİLAHLA VURDU

Olay, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Baraj Mahallesi'nde bulunan polis lojmanlarında meydana geldi. Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru K.K. ile eşi Ş.K. arasında evlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

AYNI SİLAHLA İNTİHARA KALKIŞTI

Tartışmanın büyümesinin ardından K.K.'nın tabancayla eşi Ş.K.'yı vurdu. 2 çocuk annesi Ş.K. kanlar içerisinde yere yığılırken, K.K., olaydan sonra aynı silahla kendisine ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Silah seslerini duran komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ş.K.'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı olduğu anlaşılan K.K., hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.