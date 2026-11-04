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Pistorius Berlin'de Litvanya'ya saldırının hepimize yönelik olacağını söyledi

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Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Berlin'de Litvanya'ya saldırının hepimize yönelik olacağını söyledi. Pistorius, Almanya'nın 2023'te Litvanya'da kalıcı muharebe birliği konuşlandırma kararı verdiğini, burada 4 bin 800 asker ve 200 sivil personelin görev yapacağını belirtti.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Litvanya'nın ve Baltık ülkelerinin güvenliğinin NATO'nun güvenliği olduğunu belirterek, " Litvanya'ya yapılacak saldırı, hepimize yönelik bir saldırı olur." dedi.

Pistorius, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Berlin Güvenlik Konferansı'nda konuşma yaptı.

Ülkesinin 2023'te Alman ordusunun tarihinde ilk kez bir muharebe birliğini ülke sınırları dışında kalıcı olarak Litvanya'da konuşlandırma kararı verdiğini anımsatan Pistorius, orada yaklaşık 4 bin 800 askerin ve 200 sivil personelin görev yapacağını belirtti.

Bunların bir bölümünün görevine başladığını aktaran Pistorius, 2027 sonuna kadar NATO'nun doğu kanadındaki askeri kalkanının tam olarak göreve hazır olacağını ifade etti.

Pistorius, Litvanya'ya gönderilen birliğin Rusya'ya karşı caydırıcılık konusunda net bir mesaj verdiğini söyledi.

Müttefik bir ülkeye Alman birliklerini öylesine konuşlandırmadıklarını?????? dile getiren Pistorius, "Bununla Litvanya'nın ve Baltık ortaklarımızın güvenliğinin, NATO'nun doğu kanadındaki güvenliğin hepimizin ortak güvenliği olduğunu gösteriyoruz. Litvanya'ya yapılacak saldırı, hepimize yönelik bir saldırı olur." diye konuştu.

Pistorius, Almanya'nın ortak savunmaya katkıda bulunmaya ilk günden itibaren hazır olduğunu belirterek, Alman birliklerinin yalnız olmadığını, bu birliğin NATO'nun savunma planlamasına entegre edildiğini, olası bir kriz durumunda hızlı takviye sağlamak üzere başka birliklerin de hazır beklediğini anlattı.

Rusya'nın sadece Ukrayna'ya saldırmadığını ifade eden Pistorius, NATO ittifakının sınırlarında her gün sabotaj, siber saldırı, dezenformasyon ve provokasyonlara tanık olduklarını, Almanya'nın da Moskova'nın hedefinde olduğunu savundu.

Pistorius, inandırıcı caydırıcılık için güçlü bir Avrupa'ya ve transatlantik ortaklığa ihtiyaç duyulduğunu söyleyerek, "ABD, yıllardır stratejik bakışını giderek daha fazla Hint-Pasifik bölgesine ve dünyanın diğer bölgelerine çeviriyor. Bu, aslında bizim de çıkarımıza. Biz Avrupalılar için bundan üzerinde her gün çalıştığımız net bir görev ortaya çıkıyor. Kendi konvansiyonel kapasitelerimizi daha fazla geliştiriyoruz. İttifak bünyesinde daha fazla sorumluluk üstleniyor ve yükün daha büyük bir kısmını omuzluyoruz." dedi.

ABD'deki Demokratları kutladı

ABD'deki ara seçimlere de değinen Pistorius, Temsilciler Meclisi ve Senatoda çoğunluğu elde eden Demokratları kutlayarak, "Bu, Temsilciler Meclisi ve Senatodaki Demokratlar için tarihi bir zaferdir." değerlendirmesinde bulundu.

Pistorius, Alman hükümetinin görev süresinin bitimine iki yıl kalan ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle güvene dayalı işbirliğini sürdüreceğini, aynı zamanda geçmişte olduğu gibi Demokratlarla yakın temas arayışında olacağını kaydetti.

Almanya ile Litvanya arasında askeri işbirliğini derinleştirecek mutabakat zaptı imzalandı

Öte yandan Almanya Savunma Bakanı Pistorius ve Litvanya Savunma Bakanı Robertas Kaunas, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini derinleştirmeyi amaçlayan bir mutabakat zaptı imzaladı.

Pistorius, Litvanya ile imzalanan mutabakat zaptının iki ülke arasındaki işbirliğine ivme kazandıracağını ifade ederek, "Birlikte hareket edeceğiz, silahlı kuvvetlerimiz arasındaki koordinasyonu güçlendireceğiz ve böylece savunma kapasitemizi kalıcı olarak artıracağız." dedi.

Savunma kapasitesinin geliştirilmesinin para gerektirdiğini belirten Pistorius, "Silahlı kuvvetlerimizden ve toplumumuzdan çok şey talep ediliyor. Ancak Rusya'nın saldırısının maliyeti bununla kıyaslanmayacak kadar yüksek olacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA
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