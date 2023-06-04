Pervin Buldan ve Mithat Sancar, HDP'de eş genel başkanlığa yeniden aday olmayacak

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından HDP'de taşlar yerinden oynuyor. Aktif siyaseti bırakan Selahattin Demirtaş'ın "Aday olmak istedim ancak talebim gerekçesiz reddedildi" açıklamasının yankıları sürerken HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar da görevlerini bırakma kararı aldı. İki lider de yaptıkları açıklamada, önümüzdeki aylarda düzenlenecek kongrede yeniden aday olmayacaklarını ve görevi başkalarına devredeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası HDP'de de hareketli günler yaşanıyor. Son olarak aktif siyaseti bıraktığını açıklayan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Cumhurbaşkanı adayı olmaya hazır olduğumu ve seçimi ikinci tura bırakıp o aşamada demokratik hamlelerle daha fazla katkı sunabileceğimizi belirttim. Ayrıca, 'Benim adaylığım partimizin de oy oranını artırabilir' dedim. Fakat bu önerim, herhangi bir gerekçe sunulmadan reddedildi. Gerekçesini halen bilmiyorum" sözleri büyük ses getirmişti.

BULDAN VE SANCAR YENİDEN ADAY OLMAYACAK

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Medya Haber TV'de katıldıkları programda, partinin önümüzdeki aylarda düzenlenecek kongresinde yeniden aday olmayacaklarını açıkladı.

"HEDEFİMİZE ULAŞAMADIK"

Buldan ve Sancar'ın programdaki ifadeleri HDP'nin resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Buldan şunları söyledi: "Hedefimize ulaşamadık, bunu çok açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum. Bu tabii ki bir özeleştiri konusudur. Kampanya sürecini çok iyi yönetemediğimizi tespit ettik. Bizim dışımızdaki çevrelere gidemedik, büyüyemedik. Farklı kesimleri içimize alma konusunda eksiklik yaşadık. Örneğin Ermeni, Ezidi, engelli temsiliyetinin olmaması önemli eksikliklerdir.

"ÖNCE HESAP VERECEĞİZ"

Bu aşamada hesap verme gibi bir sorumluluğumuz var. Bırakıp gitmek yok, önce hesap vereceğiz. Halkımıza, tabanımıza, kadınlara hesap vereceğiz. En önemli mesele budur bence.

"KARAR MEKANİZMASINDA YER ALMAYACAĞIM"

Seçimin ertesi günü yaptığımız açıklamayla partiyi kongreye götüreceğimizi ilan ettik. Hedeflerimiz gerçekleşmediği için kurullarımızla yaptığımız toplantılardan sonra partimiz kongreye gidecektir. Bu mücadelenin her aşamasında üzerime düşen ne görev varsa yapmaya hazırım, ancak bütün eleştirileri göz önünde bulundurarak bu kongrede eş genel başkanlık görevini başka bir arkadaşıma vermekten büyük bir onur duyarım. Kongre sürecinde herhangi bir karar mekanizmasında da yer almayacağım."

"YENİLGİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

"Yeşil Sol Parti olarak istediğimiz oy oranlarına ulaşamadık" diyen Sancar ise, şunları kaydetti: "Bu açıdan kendimizi başarısız sayıyoruz ancak bir yenilgi söz konusu değil. Demokratik siyaseti tasfiye etmek için her şeyi yaptılar. Seçime girebilmemiz bile başlı başına önemli bir durumdur. Bunu kırdık, seçime girdik.

"DEMİRTAŞ ÇOK DEĞERLİ BİR ARKADAŞIMIZ"

Demirtaş çok değerli bir arkadaşımız, yoldaşımızdır. Niyetini sorgulamak doğru bulduğumuz bir şey değil. Bütün arkadaşlarımızla uyum içinde partimizi nasıl güçlendirebiliriz kaygısı dışında herhangi bir faktörü esas almadık. Demirtaş'ı ziyaret ettik, hukuki engeli olduğunu söyledi, sonra basına da açıkladı. Ardından Kandıra'ya gidip Figen Yüksekdağ ve Gültan Kışanak'ın da önerilerini aldık. Aday çıkarılacaksa kadın aday olmalıdır önerisinde bulundular. Bu önerileri kurullarımızda tartıştık. Son noktada eğilim kadın aday yönünde oluştu. Bu, Demirtaş'a da iletildi ve kendisi de bu fikri desteklediğini söyledi."