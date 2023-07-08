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Perinthos Antik Kenti'ndeki tiyatronun oturma sıralarına ait izler bulundu

Perinthos Antik Kenti'ndeki tiyatronun oturma sıralarına ait izler bulundu

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TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Perinthos Antik Kenti'nde bulunan, Trakya'nın en büyük tiyatrosunun gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar devam ederken, Kazı Başkanı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr.

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Perinthos Antik Kenti'nde bulunan, Trakya'nın en büyük tiyatrosunun gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar devam ederken, Kazı Başkanı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, "Şimdi sahne binasında kazıyoruz, aşağı yukarı eksi 4,5 metre kotunda oturma sıralarının arasında yer alan basamaklarla oturma sıralarına ait izlere ulaştık. Bu da çok sevindirici" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şafak Taşoyar - Güncel

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Marmaraereğlisi Arkeoloji Tekirdağ Güncel Haberler

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