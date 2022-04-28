Pegasus çalışanları olduğu iddia edilen grup alkol masasında Kadir Gecesi'ne dil uzattı! Tepki yağıyor

Dün, İslam alemi için büyük bir önemi olan Kadir Gecesi tüm coşkusuyla idrak edildi. Müslümanlar, bu özel gece için cami ve mescitlere akın etti.

PEGASUS ÇALIŞANLARI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Manevi olarak İslam alemi için önem taşıyan bu gecede, sosyal medyada yapılan çirkin bir paylaşım ise pes dedirtti. Pegasus Hava Yolları çalışanları olduğu iddia edilen bir grup, alkol masasından bir fotoğraf paylaştı.

ALKOL MASASINI "KADİR GECESİ ÖZEL" DİYEREK PAYLAŞTILAR

Kadehlerin havaya kaldırıldığı kare, sosyal medyada "Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin" ifadeleri ile paylaşıldı. Bu durum, sosyal medya kullanıcılarını çileden çıkardı.

TEPKİ YAĞIYOR

Paylaşım sonrası kullanıcılar bunu yapanlar için harekete geçilmesi yönünde çağrı yaptı. Konu hakkında onlarca tweet atıldı. Ayrıca Pegasus'a da şahısların işlerine son verilmesi yönünde çağrı yaptılar. Öte yandan tepkilerin büyümesinin ardından fotoğraftaki şahıslar tek tek sosyal medya hesaplarını kapattı.

Tepkilerden bazıları:

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