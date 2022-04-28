Pegasus çalışanları olduğu iddia edilen grup alkol masasında Kadir Gecesi'ne dil uzattı! Tepki yağıyor
- Güncelleme:
İslam aleminin en özel ve önemli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi, dün idrak edildi. Müslümanlar için manevi değeri olan bu gecede yapılan bir paylaşım ise büyük tepki çekti. Sosyal medyada paylaşılan bir karede, Pegasus çalışanları olduğu iddia edilen bir grubun alkol masasında kadeh kaldırarak "Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin" ifadelerini yazdığı görüldü.
Dün, İslam alemi için büyük bir önemi olan Kadir Gecesi tüm coşkusuyla idrak edildi. Müslümanlar, bu özel gece için cami ve mescitlere akın etti.
Manevi olarak İslam alemi için önem taşıyan bu gecede, sosyal medyada yapılan çirkin bir paylaşım ise pes dedirtti. Pegasus Hava Yolları çalışanları olduğu iddia edilen bir grup, alkol masasından bir fotoğraf paylaştı.
Kadehlerin havaya kaldırıldığı kare, sosyal medyada "Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin" ifadeleri ile paylaşıldı. Bu durum, sosyal medya kullanıcılarını çileden çıkardı.
Paylaşım sonrası kullanıcılar bunu yapanlar için harekete geçilmesi yönünde çağrı yaptı. Konu hakkında onlarca tweet atıldı. Ayrıca Pegasus'a da şahısların işlerine son verilmesi yönünde çağrı yaptılar. Öte yandan tepkilerin büyümesinin ardından fotoğraftaki şahıslar tek tek sosyal medya hesaplarını kapattı.
Tepkilerden bazıları: