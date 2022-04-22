'Patara'nın yunusu', gömüldüğü yerden 10 yıl sonra çıkarıldı

KAZILARLA ortaya çıkarıldıktan sonra toprağa gömülerek koruma altına alınan yunus kabartmalı taş, 10 yıl sonra gün yüzüne çıkarılıp, Patara Deniz Feneri'ne yerleştirildi. Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, "Yunus motifinin, denizcilerin selameti için yapıldığını düşünüyorum. Bir geminin yanında ya da önünde yunuslar ortaya çıkınca, seferin selametle sona ereceğine inanılıyor" dedi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde geçmişi M.Ö. 6 bin yılına uzanan Patara Antik Kenti'nde, Roma İmparatoru Nero'nun yaptırdığı ve tamamı 1481'deki tsunamide yıkıldığı belirtilen 26,5 metre yüksekliğindeki deniz fenerinin inşası sürüyor. Kazılarda ortaya çıkarılan 2 bin 500 taşın, taş hastanesinde röntgenleri çekilip, yapay zeka teknolojileriyle orijinal yerleri tek tek belirlendi. 2 bin yıllık bir deniz fenerinin olasılıkla yüzde 80 oranında orijinal taşlarıyla yeniden inşası, dünyada ilk olarak gösteriliyor. Roma İmparatoru Nero'nun prestij projesi olduğu belirtilen deniz fenerinin üzerinde, kimin tarafından yapıldığı, yapım tarihiyle ilgili altın harflerle yazıt bulunuyor. Kazılarda çıkarılan taş yazıtlarda, Patara Meclisi ve Patara halkının dönemin valisi Sextus Marcius'a hitaben 'Likya halkını 8 yıl boyunca hakça yönettiğiniz için ve şehrimizi güzel yapılarla süslediğiniz için teşekkür ederiz' yazısı da yer alıyor.

Antalya Vali Yardımcısı Sezgin de Patara Deniz Feneri'nin Türkiye arkeolojisi için bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Sezgin, hem YIKOB uzmanlarının hem restorasyon ekibinin büyük bir gayretle çalışmaya devam ettiklerini belirterek emekleri için kendilerine teşekkür etti.