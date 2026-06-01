Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerin Ermenistan için fırsatlar doğuracağını söyledi Açıklaması

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerinin olmaması halinde dış politikalarında "dengesizlik" durumunun ortaya çıkacağını, ilişkileri normalleştirmenin ülkesi için yeni fırsatlar doğuracağını belirtti.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre Paşinyan, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, hükümetin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Paşinyan, "Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkileri normalleştirme hedefine ulaşacağımızdan eminim. Bu da dengeli ve dengeleyici dış politikanın tamamına ereceği ve Ermenistan'ın yeni nitelikli bir devlet haline gelmesi için yeni fırsatlar ortaya çıkaracağı anlamına geliyor." dedi.

Ermenistan'ın Türkiye ile ilişkisinin olmaması halinde dış politikalarında "dengesizlik" durumunun ortaya çıkacağına işaret eden Paşinyan, "Türkiye ile ilişkilerimiz yoksa bu, terazinin bir tarafının boş olduğu anlamına gelir." ifadesini kullandı.

Paşinyan, bu tutumun bir "hevesten" ibaret olmadığını ifade ederek, Ermenistan'ın Türkiye, Azerbaycan ve diğer tüm devletlerle ilişkilerinin olması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
