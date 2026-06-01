Ousmane Dembele'ye şampiyonluk kutlamasında şok! Havaya attılar, tutamadılar

Güncelleme:
PSG'nin Eyfel Kulesi önündeki Şampiyonlar Ligi kutlamalarında takım arkadaşları tarafından birkaç kez havaya atılan Ousmane Dembele, son denemede yere düştü. Yaşanan olay sonrası PSG'li futbolcular kahkahalara boğulurken, görüntüler kutlamaların en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Psg'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kutlamalarında renkli anlar yaşandı. Takım arkadaşları tarafından defalarca havaya atılan Ousmane Dembele, son denemede yere düşünce ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

EYFEL KULESİ ÖNÜNDE COŞKULU KUTLAMA

Arsenal'i Şampiyonlar Ligi finalinde penaltılarla mağlup ederek kupaya uzanan Psg, tarihi zaferini Paris'te taraftarlarıyla birlikte kutladı.  Eyfel Kulesi önünde düzenlenen organizasyonda futbolcular ve taraftarlar büyük coşku yaşadı.

DEMBELE'Yİ HAVAYA ATTILAR

Kutlamalar sırasında takım arkadaşları Ousmane Dembele'yi omuzlarına alarak havaya atmaya başladı.  Psg'li futbolcular yıldız oyuncuyu peş peşe birkaç kez başarılı şekilde havaya fırlatıp yakaladı.

SON DENEME TALİHSİZ BİTTİ

Ancak eğlencenin dozunun arttığı anlarda son deneme beklenildiği gibi sonuçlanmadı. Bir kez daha havaya atılan Dembele, bu kez dengesini kaybederek yere düştü. Yaşanan anlar çevredeki futbolcuları ve taraftarları hem şaşırttı hem de güldürdü.

KAHKAHALAR HAVADA UÇUŞTU

Dembele'nin yere düşmesinin ardından PSG'li futbolcular gülme krizine girdi. Yıldız oyuncunun da olayı gülerek karşılaması, kutlamaların neşeli atmosferini gözler önüne serdi.

GECENİN EN ÇOK KONUŞULAN ANI OLDU

Şampiyonluk kutlamalarında yaşanan bu anlar kısa sürede büyük ilgi gördü. Dembele'nin birkaç kez havaya atıldıktan sonra yere düştüğü görüntüler, PSG'nin şampiyonluk gecesinin en eğlenceli karelerinden biri olarak hafızalara kazındı.

