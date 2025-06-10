Paris'te Gazze İçin Gösteri: Madleen Gemisindeki Aktivistlere Özgürlük Çağrısı

Paris'te Gazze İçin Gösteri: Madleen Gemisindeki Aktivistlere Özgürlük Çağrısı
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Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen gösteride, İsrail tarafından alıkoyulan Madleen gemisindeki insan hakları aktivistlerinin serbest bırakılması talep edildi. Göstericiler, 'Özgür Filistin' sloganları atarak yardım gönderme engellerinin kaldırılmasını istedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası kara sularında alıkoyduğu Madleen gemisindeki gönüllülerin serbest bırakılması çağrısıyla gösteri düzenlendi.

Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda yerel saatle 18.00'den itibaren bir araya gelen göstericiler, İsrail'in Madleen gemisindeki gönüllüleri alıkoymasına tepki gösterdi.

Omuzlarında Filistin bayrakları ve kefiyeleriyle eyleme katılan göstericiler, Tel Aviv hükümetinden, aralarında Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan'ın da olduğu Madleen gemisi aktivistlerini derhal serbest bırakmasını talep etti.

Muhalefetten aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekillerinin de katıldığı gösteride, "Özgür Filistin", "Gazze'nin çocuklarıyız, Filistin'in çocuklarıyız" ve "Rima, Paris seninle" sloganları atıldı.

Bir kişi eyleme "barışı" temsilen bir zeytin dalıyla, başka bir gösterici de üzerinde "AB, İsrail'e yaptırım uygulaman için kaç çocuk canı gerekli?" yazılı dövizle katıldı.

Gösteride, Gazze'ye yönelik insani yardımın önündeki engellerin kaldırılması ve bölgede ateşkesin sağlanması istendi.

İsrail, alıkoyduğu Madleen gemisindeki 12 insan hakları aktivistinden aralarında Greta Thunberg'in de yer aldığı 4 kişiyi sınır dışı edeceğini, bunu reddeden 8 aktivistin ise mahkemeye çıkarılacağı duyurmuştu.

İsrail, Madleen gemisine müdahale etmişti

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, dün Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmiş ve gemidekileri alıkoymuştu.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad bulunuyordu.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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