PKK yandaşlarının sokağa indiği Paris'te tansiyon düşmüyor! Ne durak bıraktılar ne araba
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Fransa'nın başkenti Paris'te 3 kişinin öldüğü saldırının ardından terör örgütü PKK yanlısı göstericiler sokakları savaş alanına çevirdi. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ve PKK paçavralarını ellerine alarak polise saldıran provokatörlere ait bir görüntü ise sosyal medyada büyük tepki çekti. Videoda terör örgütü yanlısı saldırganların bir otobüs durağının camlarını sopa ve çevreden aldıkları bazı eşyalarla tuz buz ettikleri anlar yer aldı.
Terör örgütü PKK yanlıları, Fransa'nın başkenti Paris'te 3 kişinin ölmesine neden olan silahlı saldırıyı protesto gerekçesiyle şiddet eylemleri gerçekleştirdi.
Binlerce terör örgütü PKK taraftarı TSİ 14.00 sularında Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.
Meydanın yakınındaki Tremple Bulvarı'nda terör örgütü PKK yanlısı sloganlar atan saldırganlar, elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ile terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavraları taşıdı.
Terör örgütü yanlısı saldırganlar, kaldırım taşlarını sökerek polise, etraftaki ev ve dükkanlara fırlattı. İnternete düşen bir videoda ise terör örgütü PKK yandaşlarının ellerine geçirdikleri sopa ve birtakım eşyalarla yol üzerinde bulunan bir otobüs durağının camlarını tuzla buz ettikleri anlar yer aldı.