PKK yandaşlarının sokağa indiği Paris'te tansiyon düşmüyor! Ne durak bıraktılar ne araba

Fransa'nın başkenti Paris'te 3 kişinin öldüğü saldırının ardından terör örgütü PKK yanlısı göstericiler sokakları savaş alanına çevirdi. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ve PKK paçavralarını ellerine alarak polise saldıran provokatörlere ait bir görüntü ise sosyal medyada büyük tepki çekti. Videoda terör örgütü yanlısı saldırganların bir otobüs durağının camlarını sopa ve çevreden aldıkları bazı eşyalarla tuz buz ettikleri anlar yer aldı.