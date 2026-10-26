Papa 14. Leo'nun ameliyat sonrası 6-17 Kasım'daki Güney Amerika seyahati teyit edildi

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Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, 13 Ekim'de geçirdiği akciğer ameliyatının ardından iyileşme sürecinin yolunda gittiği için Uruguay, Arjantin ve Peru'yu kapsayan 6-17 Kasım'daki Güney Amerika seyahatine çıkabileceği bildirildi.

Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Papa 14. Leo'nun geçirdiği cerrahi müdahalenin üzerinden 2 hafta geçmesinin ardından iyileşme sürecinin sağlık ekibinin daha önce bildirdiği olumlu değerlendirmeler doğrultusunda ilerlemeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Papa'nın 13 Ekim'deki ameliyatının başarılı geçtiği ve herhangi bir komplikasyon yaşanmadan tamamlandığı bilgisi paylaşılarak, "Sonraki tıbbi muayeneler, hastalığın sınırlı olduğunu ve ilave bir onkolojik tedaviye gerek bulunmadığını doğruladı." ifadesi kullanıldı.

Vatikan'a dönmesinden bu yana faaliyetlerine kademeli olarak yeniden başladığı aktarılan Papa'nın günlük programlarını doktorlarına danışarak yaptığı ve yeterli sürede dinlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Papa'nın doktorlarından Dr. Luigi Carbone'nin; Papa'nın planlandığı şekilde Güney Amerika'ya gerçekleştireceği yaklaşan ziyaretine engel teşkil edecek herhangi bir tıbbi sakınca bulunmadığını belirttiği görüşü de yer aldı.

"Hayatımın pek çok anını yaşadığım kıtaya geri dönmeyi dört gözle bekliyorum"

Vatikan Basın Ofisi'nin de bu çerçevede Papa 14. Leo'nun 6-17 Kasım'da Uruguay, Arjantin ve Peru'ya gerçekleştirmesi planlanan ziyaretinin daha önce yayımlanan programa uygun yapılacağını doğruladığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Papa 14. Leo, hem 1980'li hem 1990'lı yıllarda ve son olarak da 2015-2023'te Peru'nun Chiclayo kentinde piskopos olarak görev yaptığı döneme atıfta bulunarak, "Hayatımın pek çok anını yaşadığım kıtaya geri dönmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

Papa, 13 Ekim'de operasyon geçirdi

Papa 14. Leo, 11 Ekim'de Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden yaptığı geleneksel pazar duası sırasında "Doktorlar, akciğerimde bir kitle (nodül) tespit etti. Doktorlar, müdahalenin uygun olduğuna inanıyor ve bu nedenle onların tavsiyesi üzerine nodülü aldırmak için ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat, önümüzdeki birkaç gün içinde yapılmak üzere planlandı. Manevi yakınlığınız için teşekkür ediyor ve kendimi dualarınıza emanet ediyorum." demişti.

Vatikan'dan 13 Ekim'deki ameliyatın ardından yapılan yazılı açıklamada, 90 dakikalık operasyonun başarılı geçtiği belirtilerek, "Papa'nın sağ akciğer alt lobu, video destekli radikal cerrahi uygulanarak çıkarıldı. Ameliyat öncesi testlerde şüphelenildiği gibi yapılan histolojik inceleme, akciğer adenokarsinomu tanısını doğruladı." bilgisi paylaşılmıştı.

Papa 14. Leo, 17 Ekim'de Gemelli Hastanesindeki tedavisi tamamlanıp taburcu edilmişti.

Vatikan'dan 21 Ekim'de yapılan açıklamada ise Papa'nın akciğerinden alınan kitleye ilişkin patolojik ve moleküler test sonuçları ve bunlar doğrultusundaki onkolojik değerlendirmeye göre başka bir tedaviye ihtiyaç duymayacağı bildirilmişti.

Kaynak: AA