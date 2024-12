Palmiye Sitesi Davası... Tutuklu Müteahhit Ali Babaoğlu, Depremde Yıkılan Blokların Yapım Sorumlusunun Müteahhit Hacı Mehmet Ersoy Olduğunu İddia Etti

HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Palmiye Sitesi davasının tutuklu müteahhidi Ali Babaoğlu, mahkemeye sunduğu yazılı savunmada tutuksuz yargılanan müteahhit Hacı Mehmet Ersoy'un da "depremde yıkılan blokların yapım organizatörü sorumlusu" olduğunu iddia etti. Öte yandan biri tutuklu, ikisi tutuksuz toplam üç sanığın yargılandığı davada Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi, yaptığı tutukluluk incelemesi sonucunda sanık Ali Babaoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki Palmiye Sitesi'nin üç bloku da depremde yıkıldı. Bu sitelerde toplam 151 kişi yaşamını yitirdi ve 16 kişi yaralandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu ve tutuksuz yargılanan müteahhit Hacı Mehmet Ersoy, tutuksuz yargılanan jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl altışar aya kadar hapis talep ediliyor.

5 Eylül'de Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuksuz sanık Hacı Mehmet Ersoy, savunmasında binaya ortak olmadığını, binanın yapımıyla alakasının bulunmadığını, kendisinin sadece satış için müşteri bulmak amacıyla emlakçı gibi çalışarak müşteri getirdiğini belirtmişti. Mahkeme heyeti, sanık Ali Babaoğlu'nun tutukluluk halinin devamına, sanık Hacı Mehmet Ersoy ve Ömer Tarakçıoğlu hakkındaki "adli kontrol" kararının devamına ayrıca Ersoy ve Tarakçıoğlu'nun haftada 1 gün imza atmasına karar vermişti.

"Hacı Mehmet Ersoy depremde yıkılan blokların yapım organizatörlüğü sorumlusudur"

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, tutuklu sanık Ali Babaoğlu avukatı aracılığıyla, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 24 Ekim'de yazılı savunmada bulundu. Babaoğlu'nun savunmasında şu ifadelere yer verildi:

"Palmiye Sitesi Özel Yapı Ortaklığı İşi yapım organizatörlüğü için Hacı Mehmet Ersoy ile Ali Babaoğlu arasında 14 Ağustos 1998 tarihinde başlayan bir ortaklık kurulduğunu ve oranı Hacı Mehmet Ersoy 1/3, Ali Babaoğlu 2/3 olarak kendi aralarında belirlenerek tanık H.K. ve tanık Z.E. huzurunda yapılan sözleşme ile imza altına alındığı belirtti. Söz konusu ortaklıkta yürütülen inşaat ile ilgili 9 Kasım 2003 tarihinde Ali Babaoğlu'nun bürosunda bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıdan sonra Hacı Mehmet Ersoy ile Ali Babaoğlu yukarıda belirtilen yapım organizatörlüğü için 14 Ağustos 1998 tarihinde başlayan ortaklıklarına, 9 Kasım 2003 tarihinde son vermek istemişlerdir. Hacı Mehmet Ersoy, ön blokların (depremde yıkılan 3 blok olan A, B ve C blokların) toplantı tarihine (9 Kasım 2003) kadar ki yapım organizatörlüğü karşılığında B blok 4. kattaki 10 no'lu ve 200 puanlı daire ile C blok 5. Kattaki 12 no'lu ve 200 puanlı daireyi hak etmiştir. 9 Kasım 2003 tarihinin öncesinde A, B ve C blokların anahtar teslimleri mal sahiplerine yapılmıştır.

Hacı Mehmet Ersoy'un, depremde yıkılan A, B ve C blokların yapım organizatörlüğü sorumlusu olduğu yazılı olarak dosya eklerinde mahkeme heyetine sunulmuştur. Yıkılan binaların tüm yapım kontrolü kendisinin bilgisi dahilinde gerçekleşmiş olup, inşaatı tamamlandıktan sonra sözleşme feshi için karşılıklı anlaşılmıştır. Hacı Mehmet Ersoy için bu durumun resmileştirilmesi ve yanlış beyan vermesi konusunda mahkemeye tekrardan ifade verilmesi ve sorumluluğu üstlenmesi talebimizdir. Mahkeme heyetine, Hacı Mehmet Ersoy ve Ali Babaoğlu arasında geçen mevcut sözleşmelerin aslı ve fotokopisi teslim edilmiştir. Sözleşmede ismi geçen ve şahit olarak imza beyanında bulunan kişilerin (H.K., Z.E., O.T., M.T.) mahkeme huzurunda dinlenilmesi ve A, B ve C blokların sorumlusunun Hacı Mehmet Ersoy olduğunun mahkeme huzurunda netleştirilmesi ve resmileştirilmesi talebimizdir. Ek olarak paylaşılan tüm sözleşmelerde, yapım ortağı olarak Hacı Mehmet Ersoy'un imzası tüm nüshalarda mevcuttur. Yapılan anlaşmalar ortak karar alınarak sağlanmıştır. Bu konuda, mahkeme heyetine sunduğumuz tüm delillerin incelenmesi ve Hacı Mehmet Ersoy'un kusur oranlarının, yıkılan A, B ve C blokların yapım organizatörlüğü sorumluluğu sebebiyle revize edilmesi talebimizdir."

Öte yandan Babaoğlu, SGK Kahramanmaraş İl Müdürlüğü'nden, "Palmiye Sitesi A, B, C bloklarının inşaat işi ile ilgili 1998-2005 yıllarında çalışan kişilerin sigorta primlerinin işveren olarak kim tarafından ödendiğinin" tespitini talep etti. 30 Kasım'da SGK Kahramanmaraş İl Müdürlüğü'nün mahkemeye gönderdiği belgede işveren olarak Hacı Mehmet Ersoy'un adının yer aldığı görüldü.

Ali Babaoğlu'nun tutukluluğunun devamına karar verildi

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi, biri tutuklu, ikisi tutuksuz toplam üç sanığın yargılandığı dava kapsamında 28 Kasım'da tutukluluk incelemesi yaptı. Cumhuriyet Savcısı yazılı mütalaasında sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti mevcut delil durumu, atılı fiil ile verilen tutuklama kararı arasındaki mevcut orantılılığa da dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti de ara kararında, "Tutuklu sanığın üzerine atılı 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçunu işlediğine dair, dosya içerisinde bulunan ölü muayene tutanaklarına, bilirkişi raporlarına, yıkılan bloklara ilişkin proje ve ruhsat belgelerine dayanan kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olgular bulunması, atılı suç için kanunda öngörülen hapis cezasının alt ve üst sınırı, sanığın uzun süre firari şekilde bulunması dikkate alındığında, kaçma ve delilleri karartma şüphesi bulunması dikkate alınarak tutuklu-sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi" denildi.

Palmiye Sitesi'nin ikinci duruşması 26 Aralık 2025 tarihine görülecek.

"Hacı Mehmet Ersoy'un da tutuklu yargılanmasını istiyoruz"

Palmiye Sitesi'nde yakınlarını kaybedenler süreci ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi:

"Bizler Hacı Mehmet Ersoy için her ne kadar inşaatın başladığı zamanlardan itibaren sürece ve işleyişe müdahil olduğunu bilsek de kendini 'Ben sadece emlakçılık yaptım' diye savunan yapım ortağı Hacı Mehmet Ersoy'un bu iddiaları havuz başında yakalanan müteahhit Ali Babaoğlu'nun sunduğu evraklarla çürüdü. Mahkeme heyetinin bu kanıtları görmesini ve sanığın hem yaşını, hem geçen uzun mahkeme sürecini göz önünde bulundurarak tutuklu yargılanmasını istiyoruz."