Pakistan'ın doğusundaki Lahor kentinde şiddetli yağışlar can ve mal kaybına yol açtı

Çarşamba ve Perşembe günü etkili olan şiddetli yağışlar Lahor kentinde sele ve altyapı zararlarına neden oldu. En az 9 kişi hayatını kaybetti ve 10'dan fazla kişi yaralandı. Lahor, son 30 yılın en yüksek yağış rekorunu kırarak 291 mm yağış aldı.

Pakistan'ın Lahor kentinde şiddetli muson yağmurlarının ardından sel sularının içinde güçlükle ilerleyen insanlar, 5 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Sajjad/Xinhua)

LAHOR, 7 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan'ın doğusundaki Lahor kentini vuran sağanak yağışlar can ve mal kaybına yol açtı.

Çarşamba ve Perşembe günü etkili olan şiddetli yağışlar kentte sele ve birçok bölgede altyapının zarar görmesine neden oldu. Yerel kurtarma departmanı, 6 Temmuz'dan önceki 24 saat içinde en az 9 kişinin öldüğünü ve 10'dan fazla kişinin de yaralandığını bildirdi. Departmandan verilen bilgiye göre bu kişiler elektrik çarpması, boğulma ya da enkaz altında kalma gibi nedenlerle yaşamını yitirdi. Pakistan'ın doğusunda yer alan Pencap eyaletinin başkenti Lahor, 291 mm yağış alarak son 30 yılın rekor seviyesini gördü.

Pakistan hava durumu ajansı, eyaletin diğer bölgeleri için şiddetli yağış tahmininde bulundu.

Pakistan'ın Lahor kentinde şiddetli muson yağmurlarının ardından sel suları altında kalan bir yolda ilerleyen araçlar, 5 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Sajjad/Xinhua)

Pakistan'ın Lahor kentinde şiddetli muson yağmurlarının ardından sel suları altında kalan bir yolda ilerleyen araçlar, 5 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Sajjad/Xinhua)

Pakistan'ın Lahor kentinde şiddetli muson yağmurlarının ardından sel sularının içinde zorlukla ilerleyerek sebze çuvalları taşıyan işçiler, 5 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Sajjad/Xinhua)

Pakistan'ın Lahor kentinde şiddetli muson yağmurlarının ardından sel suları altında kalan bir yol, 5 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Sajjad/Xinhua)

Pakistan'ın Lahor kentinde şiddetli muson yağmurları altında yürüyen kadınlar, 5 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Sajjad/Xinhua)

Pakistan'ın Lahor kentinde şiddetli muson yağmurlarının ardından sel suları altında kalan bir sokak, 5 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Sajjad/Xinhua)

Pakistan'ın Lahor kentinde şiddetli muson yağmurlarının ardından sel suları altında kalan bir sokak, 5 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Sajjad/Xinhua)