Pakistan'ın doğusundaki Lahor kentinde şiddetli yağışlar can ve mal kaybına yol açtı
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Çarşamba ve Perşembe günü etkili olan şiddetli yağışlar Lahor kentinde sele ve altyapı zararlarına neden oldu. En az 9 kişi hayatını kaybetti ve 10'dan fazla kişi yaralandı. Lahor, son 30 yılın en yüksek yağış rekorunu kırarak 291 mm yağış aldı.
LAHOR, 7 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan'ın doğusundaki Lahor kentini vuran sağanak yağışlar can ve mal kaybına yol açtı.
Çarşamba ve Perşembe günü etkili olan şiddetli yağışlar kentte sele ve birçok bölgede altyapının zarar görmesine neden oldu. Yerel kurtarma departmanı, 6 Temmuz'dan önceki 24 saat içinde en az 9 kişinin öldüğünü ve 10'dan fazla kişinin de yaralandığını bildirdi. Departmandan verilen bilgiye göre bu kişiler elektrik çarpması, boğulma ya da enkaz altında kalma gibi nedenlerle yaşamını yitirdi. Pakistan'ın doğusunda yer alan Pencap eyaletinin başkenti Lahor, 291 mm yağış alarak son 30 yılın rekor seviyesini gördü.
Pakistan hava durumu ajansı, eyaletin diğer bölgeleri için şiddetli yağış tahmininde bulundu.