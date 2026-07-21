Haberler

Arnavutköy'de cankurtaran kulesini yerinden söküp kendilerine atlama platformu yaptılar

Arnavutköy'de cankurtaran kulesini yerinden söküp kendilerine atlama platformu yaptılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutköy Karaburun Sahili'nde bir grup, cankurtaranların kullandığı gözetleme kulesini sökerek denize taşıdı ve atlama platformu olarak kullandı. Jandarma ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Arnavutköy'de bir grup, vatandaşların güvenliği için sahilde görev yapan cankurtaranların kullandığı gözetleme kulesini yerinden sökerek denize taşıdı. Kuleyi atlama platformu olarak kullanan grubun tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Arnavutköy Karaburun Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, denize giren bir grup, sahilde cankurtaranların vatandaşları gözetlemek amacıyla kullandığı gözetleme kulesini bulunduğu yerden sökerek deniz içerisine taşıdı. Grup daha sonra gözetleme kulesini denize atlama platformu olarak kullanırken, yaşanan o anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Vatandaşların güvenliği için kullanılan ve cankurtaranların sahili daha geniş açıdan gözetleyerek muhtemel boğulma vakalarına hızlı müdahale edebilmesini sağlayan gözetleme kulesini kendi eğlencelerine alet ederek zarar verdiler. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şahısların gözetleme kulesini yerinden sökerek denize taşıdığı ve sırayla kule üzerinden denize atladığı görüldü.

Jandarma ekipleri kamu malına zarar veren şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında 'Muhammed' örneği ile yırtmaya çalıştı

Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında 'Muhammed'e sığındı

Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü

Bir babanın kahrolduğu an! O anları kayda alıp emniyete koştu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haliç'te tur teknesinden düşerek ölen personelin son anları kamerada

Kahreden görüntü! Genç adamın son anları kamerada
Motorine zam geldi! İşte il il yeni fiyatlar

Zam üstüne zam! Gece yarısı tabela yeniden değişti
Buse Terim’den samimi itiraf: Gördüğüm anda gözüme çarpmıştı!

Buse Terim’den samimi itiraf: Onu gördüğüm anda...
Kim der ki 54 yaşında! Kaslarıyla şov yaptı

Kim der ki 54 yaşında! Kaslarıyla şov yaptı
Üsküdar'da dehşet! Falçatalı cani martıyı ağır yaraladı

Yakalayın bu caniyi! Falçatayla dehşet saçtı, çok sayıda şikayet yağdı
Altında rüzgar tersine döndü

Altını olanlar dikkat! Rüzgar tersine döndü
'2 yıldır beni istismar ediyordu' deyip kayınpederinin cinsel organını kesti

Gelinin kan donduran intikamı