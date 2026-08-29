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Zeytinburnu'nda İETT otobüsü kazası: 2 ölü, 19 yaralı

Zeytinburnu'nda İETT otobüsü kazası: 2 ölü, 19 yaralı Haber Videosunu İzle
Zeytinburnu'nda İETT otobüsü kazası: 2 ölü, 19 yaralı
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Zeytinburnu Kennedy Caddesi'nde bir otomobilin manevrası sonrası İETT otobüsü kontrolden çıkarak site duvarına çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, aralarında otobüs şoförünün de bulunduğu 19 kişi yaralandı. Kaza anı otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu'da 2 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı İETT otobüsü kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. Sol şeritte ilerleyen otomobilin sürücüsü R.S.F., sağdaki yol ayrımına girmek istedi. Bu sırada orta şeritte seyir halinde olan İETT otobüsünü fark eden sürücü, manevrasını yarıda bırakarak yeniden kendi şeridine döndü. Otomobile çarpmamak için sağ şeride geçmek isteyen İETT otobüsünün sürücüsü A.G. ise aracın kontrolünü kaybetti. Otobüs, sitenin bahçe duvarına çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

OTOBÜS ŞOFÖRÜ AĞIR YARALI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kazada Solmaz Karadoğan ile 1 kişinin daha hayatını kaybettiği belirlendi. Otobüs şoförü A.G.'nin ağır yaralandığı kazada, 18 yolcu da yaralandı. Kaza nedeniyle Kennedy Caddesi'nin yan yolundaki tüm şeritler trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından otobüs olay yerinden kaldırıldı.

KAZA ARAÇ İÇİ KAMERAYA YANSIDI

Kaza anı otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin otobüsün önüne geçtiği ve bir süre sonra kendi şeridine döndüğü görülüyor. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüsün kaldırama çıkarak site duvarına çaptığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Öte yandan; kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında otomobil sürücüsü R.S.F. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. R.S.F., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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