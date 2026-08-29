Ceyda Düvenci evlendi! İşte sürpriz nikahtan ilk kareler

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete, İsveç’in başkenti Stockholm'da evlendi.

Ünlü oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, meslektaşı Bülent Şakrak’la 8 yıl süren evliliğini 2023’te sonlandırmıştı. Düvenci, aradığı mutluluğu radyo programcısı Güçlü Mete'de buldu.

MUTLULUKLARI KARELERE YANSIDI

Aşklarını evlilikle taçlandıran Düvenci ve Mete, nikah için Türkiye yerine İsveç’in başkenti Stockholm’ü tercih etti. Çekilen karelerde çiftin mutluluğu yüzlerinden okundu.

Kaynak: Haberler.com