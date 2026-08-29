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Ceyda Düvenci evlendi! İşte sürpriz nikahtan ilk kareler

Ceyda Düvenci evlendi! İşte sürpriz nikahtan ilk kareler
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Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, yaklaşık 2.5 yıldır birlikte olduğu Güçlü Mete ile Stockholm’da dünya evine girdi. Ünlü çift mutluluklarını nikahtan samimi karelerle gözler önüne serdi.

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete, İsveç’in başkenti Stockholm'da evlendi.

Ünlü oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, meslektaşı Bülent Şakrak’la 8 yıl süren evliliğini 2023’te sonlandırmıştı. Düvenci, aradığı mutluluğu radyo programcısı Güçlü Mete'de buldu.

MUTLULUKLARI KARELERE YANSIDI

Aşklarını evlilikle taçlandıran Düvenci ve Mete, nikah için Türkiye yerine İsveç’in başkenti Stockholm’ü tercih etti. Çekilen karelerde çiftin mutluluğu yüzlerinden okundu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısezgin_duman:

İsveç asıllı galıba güçlü Mete

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