Özgür Özel: "Mücadelemiz, Aydınlanma Ateşini Söndürüp Türkiye'yi Karanlığa Boğmaya Çalışanlara Karşı Bir Mücadeledir"

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği’ni ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından “Derneğin kurucularından Muammer Aksoy’u, Bahriye Üçok’u ve Ahmet Taner Kışlalı’yı rahmetle andığımızı, hatıraları önünde bir daha saygıyla eğildiğimizi ifade etmek isterim. Mücadelemiz tam da onları yutan karanlığa; onların fikirleriyle aydınlattığı, onların fikirleriyle takipçisi olduğu aydınlanma ateşini söndürüp Türkiye’yi karanlığa boğmaya çalışanlara karşı bir mücadeledir. Bugün, Tutum Belgemizde ifade ettiğimiz gibi CHP’yi var eden altı okun tarihsel haklılığının bir kez daha tescil edildiği süreçleri yaşadığımızı, altı okun olgusal tutarlılığına verdiğimiz önemi ve önümüzdeki dönemde altı okun aşındırılmadan geliştirilerek Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu hemen tüm sorunlara çare arayabilmek için hepimiz açısından en önemli dayanak noktalarından bir tanesi olduğu konusunda karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunduk” dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği'ni ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından "Derneğin kurucularından Muammer Aksoy'u, Bahriye Üçok'u ve Ahmet Taner Kışlalı'yı rahmetle andığımızı, hatıraları önünde bir daha saygıyla eğildiğimizi ifade etmek isterim. Mücadelemiz tam da onları yutan karanlığa; onların fikirleriyle aydınlattığı, onların fikirleriyle takipçisi olduğu aydınlanma ateşini söndürüp Türkiye'yi karanlığa boğmaya çalışanlara karşı bir mücadeledir. Bugün, Tutum Belgemizde ifade ettiğimiz gibi CHP'yi var eden altı okun tarihsel haklılığının bir kez daha tescil edildiği süreçleri yaşadığımızı, altı okun olgusal tutarlılığına verdiğimiz önemi ve önümüzdeki dönemde altı okun aşındırılmadan geliştirilerek Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu hemen tüm sorunlara çare arayabilmek için hepimiz açısından en önemli dayanak noktalarından bir tanesi olduğu konusunda karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunduk" dedi.

CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Milletvekilleri Gökçe Gökçen, Umut Akdoğan ve Suat Özçağdaş ile birlikte bugün Ankara'da Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Özel ve ADD Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

"MÜCADELEMİZ, AYDINLANMA ATEŞİNİ SÖNDÜRÜP TÜRKİYE'Yİ KARANLIĞA BOĞMAYA ÇALIŞANLARA KARŞI BİR MÜCADELEDİR"

Özel, şunları söyledi:

"Bugün ilk kurumsal ziyaretimizi elbette ki Atatürkçü Düşünce Derneği'ne yaptık. Geçmiş dönem milletvekilimiz de olan Sayın Hüsnü Bozkurt ile arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz ziyarette hem Tutum Belgemiz hem Türkiye'nin bugünkü durumu, partimizin ve Türkiye'nin yarınları için neler önerdiğimiz üzerine sohbet etme fırsatı bulduk. Derneğin kurucularından Muammer Aksoy'u, Bahriye Üçok'u ve Ahmet Taner Kışlalı'yı rahmetle andığımızı, hatıraları önünde bir daha saygıyla eğildiğimizi ifade etmek isterim. Mücadelemiz tam da onları yutan karanlığa; onların fikirleriyle aydınlattığı, onların fikirleriyle takipçisi olduğu aydınlanma ateşini söndürüp Türkiye'yi karanlığa boğmaya çalışanlara karşı bir mücadeledir. Bugün, Tutum Belgemizde ifade ettiğimiz gibi CHP'yi var eden altı okun tarihsel haklılığının bir kez daha tescil edildiği süreçleri yaşadığımızı, altı okun olgusal tutarlılığına verdiğimiz önemi ve önümüzdeki dönemde altı okun aşındırılmadan geliştirilerek Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu hemen tüm sorunlara çare arayabilmek için hepimiz açısından en önemli dayanak noktalarından bir tanesi olduğu konusunda karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunduk.

"CUMHURİYETİN KURUCU DEĞERLERİNE BAĞLI YÖNETİCİLERİN, CUMHURİYETİ GELECEĞE TAŞIYACAK OLDUĞUNA İNANCIMIZI İFADE EDİYORUZ"

İzmir'de pilot uygulaması yapıldığı söylenen ÇEDES'in, pedogojik eğitimi olmayan kişilerin küçücük çocuklara değerler eğitimi verme altında, MEB'in yetkisinde olan birtakım çalışmaları başka şekilde sürdürmeye çalıştıkları ve pedogojik olarak son derece sıkıntılı gördüğümüz bu projeyle ilgili ve laikliğe yapılan doğrudan saldırılara karşı İzmir'deki katılmış olduğumuz mitingde yükseltmiş olduğumuz ortak sesi burada bir kez daha teyit etme ihtiyacı duyuyorum. ADD, Atatürkçülerin; ADD, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin ve ADD, aydınlanma meşalesini taşıyanların ve Cumhuriyet'in 100. yılına geldiğimiz bu süreçte, 100 yıl önce başaranların yeniden başarmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. yüzyılındaki tek umut olduğuna olan inancımızı bir kez daha ifade ediyorum. Cumhuriyet'in 2. yüzyılında, hepimizin gönlündeki gibi Cumhuriyet'in kurucu değerlerine bağlı, kurucu kadrolarına saygılı yöneticilerin Cumhuriyet'i geleceğe taşıyacak olduğuna inancımızı ifade ediyor, bu konudaki kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz.

"ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ GİBİ CHP DE BU ÜLKENİN BİRLEŞTİRİCİ ÇİMENTOSUDUR, TEMEL ÇİVİSİDİR"

ADD Genel Başkanı Bozkurt, şöyle konuştu:

"Benim milletvekilliğim döneminde grup başkanvekilim olan, şimdi de aday olan sevgili Özgür Özel'e ilk kurumsal ziyaretini ADD'ye yapma feraseti ve nezaketi için şükranlarımı arz ediyorum. ADD, varlık nedeni laik cumhuriyeti, aydınlanma devrimlerini ve Türk ulusunun geleceğini iç ve dış saldırılara karşı korumak olan, 1989 19 Mayıs'ında kurulmuş, 34 yıllık bir demokratik kitle örgütü. Ülkemizin en büyük demokratik kitle örgütü. Biz ADD olarak, Türkiye Cumhuriyeti kubbesinin -ki 100 yıldır altında güvenle yaşıyoruz- kilit taşı; laikliktir, Atatürk'tür ve bağımsız, antiemperyalist Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Bu kilit taşıyla oynamamak gerekir. Oynayanları görüyoruz. Sevgili Özgür Özel'e, çıktığı yolda başarılar diliyorum. Amaç, ülkemize hizmettir. Hepimiz için amaç, elbette ta 1919'da Samsun'dan yola çıkanların amacıdır. Bu ülkenin bugün ne biçim tehlikelerle karşı karşıya olduğunu her gün yaşayarak görüyoruz. ÇEDES adı altında laik eğitim budanmak isteniyor. Türk çocuklarının geleceği karartılıyor. Buna karşı elbette her Türk vatandaşının direnme zorunluluğu var ama o Türk vatandaşının örgütlü gücü olan ADD'nin de siyasal gücü olan CHP'nin de çok büyük sorumluluğu var. Şuna çok inanıyorum: ADD gibi CHP de bu ülkenin birleştirici çimentosudur, temel çivisidir. Bunları kuruldukları felsefeyle geleceğe taşımak da hepimizin görevidir."