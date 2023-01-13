Özgür Özel'in iddialarıyla gündeme gelen "eminimsi" hesabının eski paylaşımları ortaya çıktı: Anıtkabir 2023'te yakılacak

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in iddialarının ardından tüm Türkiye'nin konuştuğu isim haline gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Emin Şen'e ait olduğu öne sürülen "eminimsi" hesabının eski paylaşımları ortaya çıktı. 2010 ve 2011 yıllarında yapılan paylaşımlarda, "Haydarpaşa cemaat işidir. Anıtkabir 2023'te yakılacak." ve "Fethullah Gülen gelecek, birlikte tepeden KTÖ'nün (Kemalist Terör Örgütü) Galatasaray'daki eylemlerini seyredeceğiz." ifadeleri yer aldı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıkladığı iddiaların ardından Emin Şen, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı olduğunu söylediği Emin Şen'in bakanlıktan yüzbinlerce dolarlık ihaleler aldığını, 8 bin kişilik bir troll ordusu ile bakanlık çalışanlarına sosyal medya eğitimleri verdiğini öne sürdü.

ESKİ PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Özel'in Emin Şen'e ait olduğunu öne sürdüğü "eminimsi" hesabının 2010 ve 2011 yıllarında yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı. Tweetlerde ilginç ifadeler yer aldı.

"ANITKABİR 2023'TE YAKILACAK"

Paylaşımlar şu şekilde: "Haydarpaşa cemaat işidir. Anıtkabir 2023'te yakılacak."

"GALATASARAY'DAKİ EYLEMLERİNİ SEYREDECEĞİZ"

"Fethullah Gülen gelecek, birlikte tepeden KTÖ'nün (Kemalist Terör Örgütü) Galatasaray'daki eylemlerini seyredeceğiz eheh."

"BAKANLIK MÜŞAVİRİ DEĞİLİM"

Öte yandan Özgür Özel'in iddialarının ardından konuşan Emin Şen, "Ben bakanlık müşaviri değilim. Komple faturaların önemli kısmı başka şirketlere ait. Avukatım hazırlık yapıyor. Süleyman Soylu'ya danışmanlık verdiğim doğru. Resmi müşavirlik, memurluk yaptığım iddiaları doğru değil. Söylediklerinin hemen hepsi hezeyan. Bu arada yanlış bir şey yaptı. Başka bir şirketin faturalarını koydu. Koyduğu faturaların çoğu CHP'li belediyeler. O şirketler de açıklama yapacak. Özgür Özel dersine çalışmadan çok büyük hata yaptı. Müsaade ederseniz avukatlarım hazırlık yapıyor." demişti.