(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "Haftaya cuma günü Ankara'da öğle saatlerinde bu konuda çok önemli bir açıklama yapacağım. Cumhurbaşkanı adayı değişecek mi, yeni aday kim olabilir sorularına yanıt verecek, ülke gündemini uzun süre meşgul edecek, sarsacak bir basın toplantısı yapacağım. O toplantıyı herkes beklesin" ifadesini kullandı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Koza TV'de katıldığı programda, erken seçim ve baskın seçim tartışmalarının hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Her zaman baskın seçim olasılığı vardır. Pratiklerinde, geçmişlerinde var böyle bir baskın seçim yapma. Kurultayımızı 15 Kasım günü yaptık, 15 Mayıs'tan önce yapılan seçimlere YENİ Parti giremez. Altı ay geçmiş olması gerekiyor. YENİ Parti'nin bir hazırlığı var, öyle bir durum olduğunda hazırda bulunan ve seçime girme yeterliliği olan ve bunu sürdüren bir partinin belki adını, logosunu değiştirerek seçime girmekle ilgili aldığı bir tedbir var. Ne kadar hızlı bir seçim olursa, o kadar iyi olur. Biz bugünden hazırız, dünden razıyız. Bugünkü ekonomik şartlar içinde Erdoğan'ın gireceği bir seçimi kazanma şansı yok. 24 yıldır ülkeyi yönetenler bahanelere sığınarak iktidarlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Geçen hafta yaptığımız kurultayımızla birlikte güçlü bir PM ortaya çıkardık. Hem AK Parti'yi mağlubiyete uğratan kadroların kapsandığı ve taşındığı, bunun dışında genişleme alanlarına doğru partinin genişlediği, partinin yeni bir merkez tarif ettiği, o merkeze Türkiye'nin bütün demokratlarının davet edildiği ama o merkezde bir kibrin yükselmediği, 'biz lokomotifiz, ana muhalefetiz' demediğimiz, muhalefetin tüm renklerini gören, onlarla iş birliğine hazır kadrolarıyla birlikte bir iktidar değişikliğini müjdeleyen bir noktaya gelmiş durumdayız.

19 Mart'tan beri dünya siyasi tarihinin en büyük siyasi kampanyasını yürütüyoruz. YENİ Parti, muhalefetteki tek kurultayını yaptı, iktidara doğru yola çıktı. Sandık hazır, seçmen hazır, geleceğin iktidarı hazır. Mevcut iktidarın daha ne kadar seçimden kaçacağını göreceğiz. Büyük bir azim, kararlılık, inanç ve cesaretle yürüyoruz. 2027 yılı içinde bir seçim takvimi tarihiyle şimdiden gelip bir öneride bulunurlarsa yetkili kurulları toplarız. 2028'de yapılacak herhangi bir seçimi erken seçim kabul etmeyiz.

"HAFTAYA CUMA SÖYLEYECEĞİM"

Haftaya cuma günü Ankara'da öğle saatlerinde bu konuda çok önemli bir açıklama yapacağım. Cumhurbaşkanı adayı değişecek mi, yeni aday kim olabilir sorularına yanıt verecek, ülke gündemini uzun süre meşgul edecek, sarsacak bir basın toplantısı yapacağım. O toplantıyı herkes beklesin. Ekrem İmamoğlu, YENİ Parti'nin adayı değil, 19 Mart günü bir ön seçim yapacaktık ve CHP'nin adayı olacaktı. O gün gözaltına alınınca 23 Mart günü 15,5 milyon oy verildi. Ekrem İmamoğlu, milletin adayı. Erdoğan, milletin adayının diplomasını elinden aldı, ön seçim günü hapse attı, 19 aydır hapiste tutuyor. Beylikdüzü'nü ve İstanbul'u AK Parti'den alan İmamoğlu'nu tutuklattı. Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun karşısına Meclis Başkanı çıkardı, son başbakanı çıkardı, bakan çıkardı, kaybetti. Erdoğan, İstanbul'un iradesine kafa tutuyor. Özgür Özel, aday değiştiremez, parti aday değiştiremez, millet aday değiştirebilir. Ama millete İmamoğlu'nun diplomasını sırf aday olamasın diye iptal edildiği gerçeğini hatırlatmak isterim. İçinde bulunduğumuz şartlar, Erdoğan'ın İmamoğlu'nu yenemeyeceğini görüp bile isteye ona haksızlık yaptığı bir sürece işaret ediyor, millet de bunu görüyor. Bu konuda haftaya cuma günü bir şey söyleyeceğim.

"YENİ PARTİ SİYASETİN YENİ MERKEZİ"

Bu partide Ekrem İmamoğlu'na en yakın isim benim. Ekrem İmamoğlu, bu ülke için çalışan gayret sarf eden, daha çok hizmet için hevesi olan, enerjisi olan tertemiz bir insan. Ne tasfiye edeceğiz Ekrem İmamoğlu'nu, baş tacı ederiz. Butlan atayan onlar, yönetimi değiştiren onlar. Butlanın atandığı günkü partimi, buraya aynen ışınlasam, ışınlarım. O kadrolar son derece kapsayıcı kadrolardı. Sen butlan atadın diye, benim partiyi baştan aşağı çitileyip sıfırdan bir parti niye kurayım. Niye arkadaşlarımı feda edeyim. O yüzden 80 değil de 160'ız. Ben kimseyi geride bırakmayı seven birisi değilim. Yeniyi görmek isteyene haddinden fazla yeni isim var, eskiye vefa arayana sonuna kadar vefa var. 160'a çıkma meselesi vefa ve yoldaşa sahip çıkma duygusunun yenilenme talebiyle harmanlamasıdır. Seçmen sahicilik bekler. Kardeş hukuku içindeyiz Ekrem İmamoğlu ile yarın da kendisini ziyaret edeceğiz.

Mansur Başkan, Ankara Büyükşehir dengelerini gözeterek partide kalmıştı. Oradakiler dünyanın en geçimsizleri olduğu için birbirlerini yemeden önce Mansur Bey'le didişmeye başladılar. Halihazırda kritik kararlarda Mansur Başkan, söyler, bilgi verir. Ben de onun görüşlerine önem verir, saygı duyarım. Hep beraber bu yürüyüşü başarmak durumundayız. Öyle taht kavgası, parti içi kavga, parti içi çekişme... YENİ Parti, siyasetin yeni merkezi, içinde bütün demokratlara yer vardır. Bütün demokratları, önümüzdeki seçimleri bir referandum gibi görmek, Türkiye'nin geleceğini hep birlikte kurtarmak üzere birlikte olmaya davet ediyoruz. Türkiye'nin birliğiyle, bütünlüğüyle, bayrağıyla, kurucu kadrolarıyla sorunu olmayan herkese yer var. YENİ Parti'nin meramını farklı farklı dillerle millete anlatma zaruretimiz var, YENİ Parti'ye davet zaruretimiz var. Kendini sağda konumlandıran birileri, Özgür Özel'e ön yargılıysa, onun kulağına Salih Bey varabiliyorsa, Salih Bey ile benim derdim aynı, demokrasiyi savunuyoruz. Tarif ettiğimiz yerde demokrasi var. Bu ülkeyi seven herkese burada yer var. Bu yönetimi değiştirip, liyakatli, güçlü bir yönetimi kuralım, ondan sonra çok şey değişir siyasette. Partiyi, sağa çekiyor değiliz.

"MESAJ İLETİLMEDİ"

Bizden perşembe günü için randevu istedi DEM Parti İmralı Heyeti. Perşembe Gaziantep'teydim, onlar bugün Diyarbakır'da. Gelecek hafta yeniden konuşuruz dedik, bir mesaj iletileceği anlaşılıyor ama o mesaj iletilmedi. Sevgili Selahattin Demirtaş'ın eleştirilerini takip ettik. YENİ Parti'nin barışa karşı olduğunu söyleyen, barışa esas karşı olan kişidir. Butlan atanmış, masadan kalkmamışız. Raporun 7'nci maddesinde sonuna kadar demokrasi var. Erdoğan diyor ki, 'Sıkılı ellerle tokalaşılmaz'. Erdoğan sıktığı eli açsın, raporu çevirsin önce. Senin 30'a yakın milletvekilin neyin altına imza atmış. İmza namustur. Ben imzama sahip çıkıyorum, onlar çıkmıyor. İlk kez süreç sağlıklı bir şekilde tartışılıyor. Doğru bir uyarı yaptığımızı düşünüyorum. İş demokratikleşmeye dönerse doğru bir şey yapmış oluruz.

Sonuna kadar Beşiktaş'ın arkasındayız. Maç Türkiye'de yapılmadığı için Gürcistan'da yapıldı ve Türkiye'nin tercihiyle Gürcistan'da yapıldı. Ama büyük bir diplomatik skandaldır. Nasıl olur da taraftarımızın elindeki Filistin atkılarına el koymaya kalkarlar, müdahale ederler, gaz sıkarlar? Beşiktaş'ın tutumunu, Beşiktaş'ın attığı tüm sloganları, ortaya koyduğu Filistin yanlısı tavrı sonuna kadar sahipleniyoruz."

(SON)

Kaynak: ANKA