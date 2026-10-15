Haberler

Özge Ceren Deniz'in babası, akıma kapılan 14 yaşındaki çocuk için tedbir istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Özge Ceren Deniz'in babası, akıma kapılan 14 yaşındaki çocuk için tedbir istedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de 2 yıl önce elektrik akımına kapılarak ölen Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi, İstanbul Fatih'te 14 yaşındaki çocuğun benzer şekilde öldüğü görüntüleri izlerken kendi çocuğunu hatırladığını söyledi. Abi, tedbir alınsaydı bu olayın yaşanmayacağını belirtti.

İZMİR'de 2 sene önce sokak ortasında elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Özge Ceren Deniz'in (23) babası Ahmet Abi, İstanbul'un Fatih ilçesinde dün Mahmut Işıldak'ın (14) benzer şekilde hayatını kaybettiği olayın görüntülerini izlerken kendi çocuğunu hatırladığını belirtip, "Eğer gerekli tedbirler alınsaydı bu olay yaşanmayacaktı. Artık başka canlar yanmasın" dedi.

İstanbul'da etkili olan sağanakta Mahmut Işıldak, Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nda su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan Işıldak, kurtarılamadı.

'İZMİR'DE DE 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ'

Işıldak'ın ölümüyle akıllara 2 sene önce İzmir'de yaşanan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın hayatını kaybettiği olay geldi. Kentte 12 Temmuz 2024'te saat 18.00 sıralarında başlayan sağanak nedeniyle birçok ilçede sokaklar suyla doldu. Sağanaktan korunmak isteyen İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz, suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Deniz'i kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan İnanç Öktemay (44) da akıma kapılıp, bir anda yığıldı. Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İnanç Öktemay İzmir'de, Özge Ceren Deniz ise Osmaniye'de toprağa verildi. Olayın ardından başlatılan dava süreci sürerken, tutuklu sanık kalmadı.

'BU OLAYLARDAN DERSLER ÇIKARILSIN'

İzmir'de meydana gelen olayda kızı Özge Ceren Deniz'i kaybeden baba Ahmet Abi, Işıldak'ın hayatını kaybettiği olay hakkında konuştu. Aileye başsağlığı dileyen Abi, "Her ölüm, erken ölümdür ama gençlerimizin bu şekilde hayatlarını kaybetmeleri beni çok üzüyor. Kızımın başına gelen ilk değil, ama son da olmadı. Bu olaylardan dersler çıkarılsın ve artık tedbir alınsın. Görüntüleri izlerken kendi çocuğumun olayını gördüm. Eğer gerekli tedbirler alınsaydı bu olay yaşanmayacaktı. Artık başka canlar yanmasın" dedi.

'GENÇLERİMİZ HAYATTAN KOPARILMASIN'

Devam eden yargılamada çıkacak kararın emsal nitelikle olacağını vurgulayan Abi, "En başından beri adalete inanıyorum, güveniyorum. 'Çocuğumun başına gelen bu olay, başkalarının başına gelmesin' diyorduk ama maalesef geldi. Bu toplumsal bir olay. O sebeple yargıdan çıkacak olan kararın emsal ve caydırıcı olmasını istiyoruz ki tedbirler alınsın ve gençlerimiz hayattan koparılmasın" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Şarkıcı Hatice dolandırıldı! Bir linke tıkladı, 270 bin lirası gitti

Ağlayarak emniyete gitti! Bir linke tıkladım 270 bin liram gitti
Elvin Levinler'in sel sırasında yaptığı paylaşım tepki çekti: Arabada mahsur kalmışızdır. Burada kiminle vakit geçirmek isterdiniz?

İstanbul felaketi yaşarken yaptığı paylaşım tepki çekti: Arabada...
Selin vurduğu Kağıthane'de dere kenarında erkek cesedi bulundu

Selin vurduğu Kağıthane'de kahreden son! Cesedi bulundu
İstanbul için korkutan uyarı! Asıl tehlike şimdi başlıyor

İstanbul için korkutan uyarı! Asıl tehlike şimdi başlıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazze'de yürekleri yakan görüntü

Dünyanın utanç karesi!
Hem yetim hem hafızdı! 14 yaşındaki Mahmud’un ölümü yürekleri yaktı

Hem yetim hem hafızdı! 14 yaşındaki Mahmud’un ölümü yürekleri yaktı
Sağanak sonrası çaya araç düştü, 1 kişi kayıp

Araç çaya düştü, 1 kişi kayıp! Yakınlarının feryadı yürek dağladı
Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Sel felaketi sonrası İstanbul'u bekleyen yeni tehlike

Sel felaketi sonrası İstanbul'u bekleyen yeni tehlike
AVM'den çıkmaları istendi! Asıl şoku otoparkta yaşadılar

"AVM'den ayrılın" anonsuyla otoparka indi, asıl kabusu orada yaşadı
Roma taraftarları Mourinho için bunu yaptı! Sonrasında yaşananlar inanılmaz

Roma deplasmanında bu manzarayla karşılaştı! Sonrası bomba
Final yapan Gırgıriye’de sürpriz karar! Seyircinin talebiyle geri dönüyor

Final yapan Gırgıriye’de sürpriz karar! Seyircinin talebiyle geri dönüyor