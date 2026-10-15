Otoyolda korkunç kaza! Aracın içinde Üsküdar Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin de vardı

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Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı. 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı kazada, yoldan geçen bir doktor kalbi duran yaralıya yaptığı kalp masajıyla mucizeye imza attı. Yaralılar arasında Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in de bulunduğu öğrenildi.

KALBİ DURAN YARALIYA İLK MÜDAHALE YOLDAN GEÇEN DOKTORDAN

Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana geldi. 3 aracın karıştığı şiddetli çarpışmanın ardından olay yerinden tesadüfen geçen bir doktor, ağır yaralanan bir vatandaşın kalbinin durduğunu fark etti. Zamanla yarışan doktor, saniyeler içinde yaptığı kalp masajıyla yaralının kalbini yeniden çalıştırmayı başardı.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ DE YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin ve diğer 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ, İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle otoyolun Düzce geçişinde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale dönerken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Olay yerinden kareler;

Kaynak: Haberler.com