Özel sektör öğretmenlerinden taban maaş için kritik toplantı: 'Somut kazanım yok'

Haber: Batuhan Dükel / Kamera: Gurbetelli Yalçın

(ANKARA) - Taban maaş düzenlemesinin hayata geçirilmesi talebiyle uzun süredir eylemlerini sürdüren özel sektör öğretmenleri, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın davetiyle düzenlenen ikinci toplantıya katıldı. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali, taban maaş konusunda bir toplantıya daha ihtiyaç duyulduğunu belirterek, üçüncü toplantının iki hafta sonra yapılmasının planlandığını söyledi.

Özel sektör öğretmenlerinin taban maaş düzenlemesi, süreli iş sözleşmelerinin kaldırılması ve iş koluna ilişkin talepleri kapsamında Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın davetiyle ikinci toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya sendikalar, ilgili bakanlıkların yetkilileri, işveren dernekleri ve eğitim sendikalarının temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından öğretmenler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir araya geldi. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali, görüşmenin detaylarına ilişkin açıklama yaptı.

Edebali, toplantıda işveren derneklerinin temsilcileri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin yer aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu toplantı, bir önceki toplantının üzerine koyduğumuz bir toplantı oldu. Sürecin çok bileşeni var, bir konsensüs gerekiyor. Talepler sadece bizim tarafımızdan şekillenmiyor, işveren tarafı da taleplerde bulunuyor. Çok gri ve karmaşık bir alan. Biz öğretmen miyiz, işçi miyiz, Milli Eğitim Bakanlığı'nın personeli miyiz, yoksa sadece İş Kanunu'na bağlı mı çalışıyoruz? İşveren tarafında da 'İş Kanunu'na mı bakacağız, 5580'e mi bakacağız?' şeklinde bir karışıklık var. Düzenlenmesi gereken çok konu var."

Sendikanın üç temel talebi olduğunu ifade eden Edebali, bunları "taban ücret, süreli iş sözleşmesinin kaldırılması ve iş kolunun düzenlenmesi" olarak sıraladı.

Taban ücret konusunda bir toplantıya daha ihtiyaç duyulduğunu belirten Edebali, şunları söyledi:

"Kamuda çalışan öğretmenin aldığı maaşın brüt ücretinin hesaplanmasında vergi ve SGK konuları özel sektörden farklı. İşveren cephesinin vergi ve SGK noktasında eşitlik talebi var. Maliye'nin bu konuda önerilerinin alınması gerekiyor. Biz de kapsayıcı ve gerçekçi bazı formüller sunduk. Amacımız asgari ücret düzenini geride bırakmak. Formüller ele alınacak. Bir sonraki toplantı iki hafta sonra planlandı. İşveren derneklerinin başkanlarının da doğrudan katılabileceği en uygun tarih belirlenecek."

"TABAN ÜCRET GELMEDİĞİ KOŞULLARDA SOMUT BİR KAZANIM YOK"

Toplantının somut bir kazanım sağlayıp sağlamadığı sorusuna Edebali, şu yanıtı verdi:

"Şu an taban ücretin gelmediği koşullarda somut bir kazanım yok. Ama meselenin tartışılması gerekiyor. Gider kalemleri, maliyet çok konuşuluyor. Burada öğretmenlerin de bir mesleğe tutunma çabası var. Bir taraftan büyüyen bir özel öğretim alanı, diğer taraftan kamuda sınırlı istihdam var. Bu nedenle özel öğretim kurumlarında uygun çalışma şartlarının oluşturulması gerekiyor."

Toplantının 12 bin 500 iş yerini ve yüz binlerce eğitim emekçisini ilgilendirdiğini belirten Edebali, görüşmeleri "fiili bir toplu iş görüşmesi" olarak nitelendirdi.

"ÇALIŞMA BAKANLIĞI SORUNUN ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYOR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaklaşımına ilişkin Edebali, "Çalışma Bakanlığı bu sorunun çözülmesini istiyor. Ancak onların da tam olarak hakim olamadığı bir alan. Denetimin hangi bakanlık tarafından ve hangi çalışma esaslarına göre yapılacağı konusunda karmaşıklıklar var" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın süreçte irade ortaya koyması gerektiğini belirten Edebali, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerine de görev düştüğünü söyledi.

"ASGARİ ÜCRETİN İKİ KATINA DA TAMAMIZ"

Taban maaş için sundukları seçenekleri anlatan Edebali, şöyle konuştu:

"Kamuda alınan 72 bin liralık net öğretmen ücretini baz aldığımızda bunun kamudaki brüt karşılığı 96 bin lira. Özel sektörde ise maliyet 120-130 bin liraya kadar çıkıyor. Bunu aşmak için vergi ve SGK indirimi bekleniyor. Biz, bu mümkün olmazsa 96 bin liranın brüt olarak temel alınmasına da, kamudaki 72 bin liralık net ücretin brüt olarak kabul edilmesine de, hatta asgari ücretin iki katına da tamamız. Yeter ki asgari ücret düzeni aşılsın."

"BU MASANIN DEVAMLILIĞI BİZİM İÇİN ÇOK KRİTİK"

Özel öğretim alanının kontrolsüz bırakılamayacağını ifade eden Edebali, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada öğretmen var, öğrenci var, veli var. Uyuşmazlığı yalnızca öğretmenle işveren arasına bırakamazsınız. Biz sendika olarak sorumluluğumuzu alıyoruz, devletin de ilgili bakanlıklar aracılığıyla sorumluluk alması gerekiyor. Siz buraya bir standart getirmediğiniz ölçüde iş yerlerindeki eylemler ve uyuşmazlıklar daha da artacak. Bu masa eğitim emekçileri ve öğretmenler için çok önemli. Bu masanın devamlılığı bizim için çok kritik."

Kaynak: ANKA