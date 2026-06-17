Öğretmenlere polis müdahalesi: 14 gözaltı

(ANKARA) - Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın çağrısıyla Ankara'ya gelen öğretmenler, açlık grevlerinin üçüncü gününde TBMM Çankaya Kapısı'na önüde açıklama yapmak istedi. Açıklamaya izin vermeyen polis sert müdahalede bulundu. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali ve Örgütlenme Sekreteri Hüseyin Aksoy'un da aralarında bulunduğu 14 kişiyi gözaltına alındı.

Gözaltıların ardından CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ile İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, TBMM Çankaya Kapısı önünde açıklama yaptı. Gözaltılara tepki gösteren Özçağdaş, şunları söyledi:

"Burada, aşağı doğru giden güvenlik görevlileri görüyorsunuz. Görüntüye girmeyince sorun ortadan kalkmış oluyor çünkü. Görüntü alınmayınca sorun ortadan kalkmış oluyor çünkü. Dün Genel Başkanımız Sayın Özgür Özer ile beraber, açlık grevindeki öğretmenleri ziyarete gittik. Bugün de Çanakkale milletvekilimiz İsmet Güneşhan ve Isparta milletvekilimiz Yalım Halıcı ile beraber yine uğradık."

Çünkü bugün komisyonumuz var. Hallerini, hatırlarını soralım istedik. Oradan buraya gelmek istediler. İzin vermedi emniyet, arkadaşların önemli bir kısmına. Biz dedik komisyona doğru gidiyoruz bu tarafa izin aldık, geldik. Geldik ne gördük? Burada yerlerde sürüklenen, tutuklanan öğretmenler gördük. Dün de beraberdik önceki gün de. Bu öğretmenler, ne için geldiler buraya? Dertlerini anlatmak için geldiler. Nereye geldiler? Milletin meclisine geldiler. Buradan Türkiye'ye sesleniyorum: şu anda okul saldırıları komisyonu okullarda yaşadığımız acı verici, kahredici saldırıların nedenlerini araştırmak üzere toplandı. İçeride 6 büyük eğitim sendikası var şu anda, bugün konuşacak.

Konfederasyonlar, geldiler buraya. Biraz önce de birlikteydik. Birleşik Kamu İş, KESK, diğer sendikalar, konfederasyonlar... Şimdi 6 sendikaları içeride dinleyeceksin, 7'nci sendikayı torba bir sendika grubuna attığın için 200 bin öğretmeni ilgilendiren Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nı dinlemeyeceksin. Onlar da içeri giremedikleri için buraya gelip açıklama yapmak isteyecekler. Millet Meclisi'nin önünde yaka paça öğretmenleri toplayacaksın. Sonra utanmadan, sıkılmadan pişkin bir ifadeyle kalkıp diyeceksin ki okullardaki şiddeti engelleyeceğiz. Sen 18 milyon çocuğa bugün ne mesajı verdin? Ne mesajı verdiniz, bu ülkeyi yönetenler? Burada, Milli Egemenlik Parkı var. Dışarıdan baktığınız zaman içindeki amfiyi bile göremiyorsunuz. Öğretmenler, buraya gelseler, açıklamalarını yapsalar, dertlerini söyleseler.

"ÖĞRETMEN, ŞİDDET GÖSTERECEĞİNİZ İNSAN DEĞİLDİR"

Biz CHP'liler gelsek, İyi Partililer gelse, Saadetliler gelse, gelmezler ama AK Partililer gelse, MHP'liler gelse bugün onları, yarın çevrecileri, öbür gün hayvan hakları aktivistlerini dinlesek biz bunu Sayın Numan Kurtulmuş'a söyledik, 'Milli Egemenlik Parkı, milletin derdini anlattığı bir park olmalıdır' dedik. 'Haklısınız' dedi bize Numan Bey. Neden bu parkı açmıyorsunuz? Vatandaş gelsin derdini anlatsın kardeşim. Öğretmenlere yaptığınız bu muamele doğru bir muamele mi?

İçeride sendikaları dinleyeceksin, şiddeti engelleyeyim diye; dışarıda sendika döveceksin, öğretmen derdini anlatacak diye. Yazıklar olsun. Ankara Valisi, sana yazıklar olsun. İçişleri Bakanı, bunları engelleyemiyorsunuz, yazıklar olsun. Cumhurbaşkanı'ndan zaten yıllardır aynı muameleyi görüyoruz. Şiddet, şiddeti doğurur. Öğretmen, şiddet göstereceğiniz insan değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir yurttaşı, şiddet göstereceğiniz insanlar değildir. Dertleri var, dertlerini anlatmak istiyorlar. Şimdi o komisyona gidiyoruz. Bakalım o komisyonda neler olacak? Yazıklar olsun. Söyleyeceğin tek şey yazıklar olsundur.

"MEMLEKET, TAM ANLAMIYLA BİR AÇIK CEZAEVİNE DÖNDÜRÜLMEK İSTENİYOR"

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu da şunları söyledi:

"Esasen Sayın Veklimin söylediklerinin hepsine katılıyorum. Kaç gündür bu aşırı şiddeti, bu istibdadı takip ediyoruz. Dün bu konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin araştırma önergesi vardı. Bugün İyi Parti'nin birazdan yine aynı konuyla alakalı bir araştırma önergesi olacak. İlk defa bir şeyi gördü memleket. Memleket seyahat hürriyetinin engellendiğini gördü. Burada hak arayan öğretmenleri dün otelinden çıkarmadılar. Bugün yine şiddet karga tulumbayla gözaltına aldılar. 'Konuşturmayacağız, hak aratmayacağız' diyorlar."

Memleket, tam anlamıyla bir açık cezaevine döndürülmek isteniyor. Buna topyekün direnmek lazım. Özel sektör öğretmenleri, mülakat mağduru öğretmenler, atanamayan kadrolara açıklanmayan engelli öğretmenler, atama bekleyen 700 bin üzerinde öğretmen hak arıyor. Ne diyecek yani? Ne demesini bekliyorsunuz? Dinlemek yerine sürekli şiddeti, baskıyı, susturmayı tercih eden bir iktidarla karşı karşıyayız ve buna toplu halde direneceğiz."

Özçağdaş da son olarak "Geçen yıl Meclis İçtüzüğü'ne aykırı olarak komisyonu toplamadılar. Bir kez daha imzaları toplayacağız. Bir kez daha konuşuyor olacağız bunu. Milli Eğitim Komisyonu'nu toplamak istiyoruz. Türkiye şunu unutmasın: Mülakat mağduru öğretmenler de diğerleri de onların sorunudur" ifadelerini kullandı.

Suat Özçağdaş konuşma yaptığı sırada İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yürüyerek Meclis'ten bakanlığa geçti.

Kaynak: ANKA