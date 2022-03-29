ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 29 Mart 2022

6 Nisan 1920

1- Küreselleşmede son perde: Rusya- Ukrayna Savaşı

Son yıllarda üst üste yaşanan ABD-Çin ticaret savaşı, Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı, şirketlerin ve ülkelerin küreselleşmeye bakış açısını tersine çevirmeye zorluyor

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan:

"Bu işin sonunda, herkes hukukuna inandığı yerde üretim yapmayı tercih eder. Ucuz ve verimli yerlerden daha güvenli bulunan ama daha pahalı olan bölgelere doğru kayma yaşanır. Ayrıca, hukuki metinle alacak-verecek ilişkisini taşımayan varlıklar daha ön plana çıkar ki bunların başında da altın ve Bitcoin geliyor"

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

2- TMO ramazan öncesinde un, bakliyat ve ayçiçeği yağı fiyatlarını yakın takipte tutuyor

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal

"Hububat, pirinç ve bakliyat ürünlerinde herhangi bir arz eksikliği söz konusu değil, hem stoklar yeterli hem de gıda üretimi ve akışında, tüketiciye ulaşmasında daralma yok. TMO'nun müdahaleleriyle bu ürünlerin fiyatları makul seviyede tutulmuştur"

"Ekmek üreticilerine piyasanın çok altında sattığımız buğdayla, ekmek maliyetinde undan gelen fiyat artışı minimize edilmiştir"

(Deniz Çiçek/Ankara)

3- Boğaziçi Üniversitesi Rektörü İnci, yapılanma iddialarını AA'ya değerlendirdi:

"Üniversitemizde yaptığımız tasarruflarla alakalı daha sağlıklı bir bilgilendirmenin alınması ve bu bağlamda açıklamaların yapılmasını arzu ederdik. Maalesef böyle yapılmadı. Yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirtmek zorundayım"

"(Kılıçdaroğlu'nun söylemleri) Zannedersem burada bazı öğretim üyelerinin ve öğretim elemanlarının yaptığı açıklamalar bağlamında hukuk ve iletişim fakültesini kast ediyor. Hukuk ve iletişim fakültesi hakkında yargıya giden bir durum vardı. Bunlar en son yapılan itirazlar Danıştay tarafından reddedildi. Hukuki süreç sona erdi. Burada herhangi bir hukuksuzluk söz konusu değil"

(Sefa Mutlu/İstanbul)(Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Antalya'da yanan orman arazileri THK tarafından İHA'larla tohumlanacak

THK Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya:

"THK Antalya Şube Başkanlığımız, geliştirilen proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gösterilen ve insanların gidemeyecekleri 500 dönümlük alana dron ile tohum atacak"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

5- Yağışlardaki artış, elektrik üretimine "can suyu" oldu

1 Ocak-15 Mart döneminde enerji üretimi amaçlı ana havza barajlarına gelen su miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,7 artışla 12 milyar 927 milyon metreküpe yükseldi

Nisan başında karların erimesiyle hidroelektrik santrallerin Türkiye'nin elektrik üretimindeki payının yüzde 30-35 bandına ulaşacağı öngörülüyor

(Nuran Erkul Kaya/İstanbul)

6- GRAFİKLİ - Uydudan takip edilen kartal 6 ayda 20 bin kilometre uçtu

Iğdır'daki Aras Kuş Araştırma Merkezinde verici takılan kartalın 9 ülkeyi kapsayan göçü uydudan izleniyor

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban:

"13 Eylül 2021'de ağlarımıza takılan küçük kartalı 10 gramlık uydu vericisi takarak izlemeye başladık. Kartal, bu izleme sürecinde, yaklaşık 6 aylık periyotta 20 bin kilometre yol yaptı"

(Hüseyin Yıldız/Iğdır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Afrika'dan "mineralli" çöl tozu geliyor

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros:

"Çöl tozu Kuzey Afrika üzerinden Türkiye'nin batısından bugünden itibaren giriş yapıyor. Ülkemiz perşembe ve cuma günü çöl tozundan etkilenecek"

Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir:

"Çöl tozları, toprağa düştüğünde toprağa zenginleştirecek, denize düştüğünde denizin minerallerini arttıracak. Çöl tozları ülkemize doğal gübre taşıyacak"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

AA / Güncel