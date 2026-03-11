ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 11 Mart 2026

6 Nisan 1920

1- Türkiye'nin siber alemdeki muhafız sayısı 8 bin 455'e ulaştı

Kritik altyapılara yönelik faaliyet gösteren sektörel siber olaylara müdahale ekibi (SOME) sayısı 14'e, kurumsal SOME sayısı 2 bin 414'e ulaşırken, SOME İletişim Platformu'na kayıtlı güncel uzman sayısı 8 bin 455 oldu

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Ticaret Bakanlığı 2 ayda 28,2 milyon liralık kaçak tütün ve tütün mamullerine el koydu

Ekipler, ocak-şubat döneminde yaklaşık 17 milyar liralık kaçakçılığı engellerken özellikle halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarda 667 bin 579 paket tütün ve tütün mamulü ele geçirdi

El konulan sigara paketlerinin tutarı 23,6 milyon lira, puronun değeri 562,7 bin lira ve tütünün tutarı 2,8 milyon lira oldu

(Seda Tolmaç/Ankara)

3- Kamunun yapay zeka projeleri TÜBİTAK desteğiyle hızlanacak

Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesi amacıyla çıkılan Kamu Yapay Zeka Ekosistemi Çağrısı'na 6 Ağustos'a kadar başvurulabilecek.

Çağrıyla, finans, e-ticaret, akıllı eğitim teknolojileri, akıllı üretim sistemleri, iklim değişikliği, akıllı tarım, gıda ve hayvancılık tematik alanlarında projeler desteklenecek

(Zeynep Duyar/Ankara)

4- İstiklal Marşı'nın yazılış süreci ve kabulü Meclis tutanaklarında

Mehmet Akif Ersoy'un "kahraman ordumuza" ithafıyla yazdığı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın kabulünün üzerinden 105 yıl geçti

İstiklal Marşı, Meclis'te 3 kez okundu, yapılan oylamada büyük çoğunlukla kabul edildi

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

5- Diyanet 59 dildeki yayımlarıyla milyonlarca kişiye hizmet sunuyor

Yabancı Dil ve Lehçelerde Yayınlar Daire Başkanı Şükrü Çetin:

"Bugüne kadar 38 dilde Kur'an-ı Kerim mealinin basımını gerçekleştirdik. Halihazırda 11 farklı dile tercüme çalışmaları devam ediyor"

"Özelikle terör örgütleri ve dini istismar eden yapılar üzerine hazırlanan raporları tercüme edip ilgili ülkelere gönderiyoruz. DEAŞ ve FETÖ ile ilgili raporları birçok dile tercüme edip yayımladık"

(Fırat Taşdemir/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Hollandalı şirketler 2002'den bu yana Türkiye'ye yaklaşık 34 milyar dolar yatırım yaptı

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands:

"Bu rakam, Türkiye'ye yapılan toplam doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık yüzde 17'sine tekabül etmektedir. Türkiye'de kayıtlı Hollanda menşeli 3000'den fazla şirket bulunmaktadır"

"Hollanda'nın Avrupa'ya açılan bir kapı olarak uluslararası işletmelere sunduğu stratejik konum ve girişimler için cazip ekosistemi sayesinde, birçok Türk şirketi ve finans kuruluşu Hollanda'ya yatırım yapmaktadır"

"Her ne kadar enflasyon halen arzu edilen seviyelerin üzerinde seyretse de 2023 yılı ortasında başlatılan yeni ekonomi programı kapsamında uygulanan sıkı para politikası, enflasyon beklentilerinin düşürülmesi ve Türk Lirası'nın önemli ölçüde istikrara kavuşturulması bakımından başarılı olmuştur"

(Fahri Aksüt/İstanbul)

7- Uzmanlara göre, İsrail mevcut deliller karşısında soykırım iddialarını çürütemeyecek

ABD Boston Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Profesör Susan Akram: "Siyasi süreçler geçmişte soykırım suçu işlenmesine karşı savunma değildir"

ABD Tulane Üniversitesi öğretim üyesi Ata Hindi: "Filistin halkının bir mahkemenin kendilerine soykırım olduğunu söylemesine ihtiyacı yok. Bosnalıların bir mahkemenin kendilerine soykırım olduğunu söylemesine ihtiyacı yoktu. Oldu. Gerçekleşti"

(Selman Aksünger/Lahey) (Görüntülü)

8- Kovid-19, salgın ilan edilmesinin 6. yılında "kalıcı bir halk sağlığı tehdidi" olarak değerlendiriliyor

İlk kez Kasım 2019'da Çin'de görülen ve 11 Mart 2020'de DSÖ tarafından "küresel salgın" ilan edilen Kovid-19, 7 milyon 110 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine, milyarlarca kişinin de uzun süre ağır tedbirler altında yaşamasına yol açtı

DSÖ, 5 Mayıs 2023'te "küresel acil durum" kategorisinden çıkardığı Kovid-19'u artık "kalıcı bir halk sağlığı tehdidi" olarak tanımlıyor

(Nuri Aydın/İstanbul)

9- Türk girişimciliği uluslararası arenada daha görünür hale geliyor

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi Genel Müdürü Önder Kul:

"Avrupa bizim bu yönümüzü belirli sektörlerde gördü. Ondan dolayı Türkiye'nin girişimcilik yönü çok daha fazla öne çıkıyor. Biz bunu uluslararası fuarlarda da görüyoruz"

"Devletimizin sunduğu teşviklerle beraber yani HIT-30 programı, teknoparklar, TEKMER'ler gibi teşvik mekanizmalarıyla ve Türkiye'nin cazip bir odak haline gelmesiyle sadece Türkiye'deki gençler değil, bölgemizde de çok ciddi bir şekilde çok sayıda öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz"

(Kaan Ulu/Paris)

10- TARIMDA DİJİTAL ÇAĞ - Otonom robot filoları 2050'ye kadar tarlalarda olacak

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çolak:

"Hatta sadece tek bir robot olarak da değil, filolar halinde olacaklar. Bu kaçınılmaz"

"Tabii bunların gerçek zamanlı çalışabilmesi için nesnelerin interneti kullanılacak yani bunlar birbiriyle haberleşecekler"

(Biriz Özbakır/İstanbul)

11- Tarım sezonunun ilk 4 ayında yağışlar geçen yıla göre yüzde 38 arttı

Türkiye'de uzun yıllar su/tarım yılı ekim-ocak yağışları 253,2 milimetre ölçülürken, yağışlar geçen yılın su/tarım yılı 4 aylık döneminde 181,4, bu yılın su/tarım yılı 4 aylık döneminde ise ortalama 250,9 milimetre olarak kayıtlara geçti

Yağışlar Konya, Kastamonu, Samsun, Çorum, Malatya, Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Kilis çevreleri ile Sinop ve Kastamonu'nun güneyinde yer yer yüzde 40'ın üzerinde azalırken, İzmir'in batısı, Sinop ve Kastamonu'nun kuzeyi, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Bolu, Düzce, Zonguldak, Sivas, Kayseri, Yozgat, Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinde ise yer yer yüzde 40'ın üzerinde arttı

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- AA'nın "Memleket Sofrası" haber dosyasının yayımlanacak bölümleri:

Burdur sarma aşı

Burdur'un tarıma dayalı yaşam biçiminin yansıması olan sarma aşı, bulgur, ceviz, peynir ve haşhaş ile hazırlanıp asma yaprağıyla servis ediliyor

(Hale Pak/Burdur) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ayvalı yahni

Çorum'da günlük öğünlerin yanı sıra davet ve bayram gibi özel günlerde de ikram edilen Osmancık ayvalı yahnisi, meyvenin yemeğe kattığı mayhoş aromayla öne çıkıyor

(Kemal Ceylan/Çorum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- İSTANBUL'UN SELATİN CAMİLERİ - Osmanlı'nın İstanbul'daki son selatin külliyesi: Laleli Camisi

Sultan 3. Mustafa tarafından 18. yüzyılda yaptırılan Laleli Camisi, Osmanlı mimarisinde hem klasik dönemin izlerini taşıyan hem de Batı etkilerinin görüldüğü selatin camilerinden biri olarak İstanbul'un tarihi dokusunu süslüyor

Sanat tarihçisi Yasin Saygılı: "Sebilleri, ticari yapıları ve medresesiyle beraber Laleli Camisi, o dönem bir padişah tarafından inşa ettirilen son külliye olmuştur. Sonraki padişahlar da tabii ki cami inşa ettirmiştir ama özellikle ekonomik durumun artık devlet için değişmesinden ötürü bir padişahın inşa ettirdiği son külliye yapısı olarak burası günümüze gelmiştir"

(Ali Osman Kaya/Rüveyda Mina Meral/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Sosyal medya algoritmaları dijital bağımlılığı artırıyor

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi İlyas Kaya:

"Algoritmalar size görmek, duymak isteyeceklerinizi sunan ve birçok uzman tarafından dijital kumar makineleri gibi tanımlanan sistemlerdir"

"Kişinin kendini yanlı olarak sürekli yukarı doğru sosyal karşılaştırması yani gençlerin, başkalarının filtrelenmiş ve 'mükemmel' hayatlarını gördükçe kendi yaşamlarını yetersiz hissetmesi ciddi bir sorun olarak önümüzde durmakta"

(Abdulkadir Günyol/İstanbul)

15- Devlet Tiyatroları, "Öteki Ankara Müzikali" ile Başkent'in farklı yaşamlarını sahneye taşıyacak

Oyunun rejisörü Sabri Özmener:

"Öteki Ankara Müzikali'nde, gönülleri ve ruhları birazcık şarkılarda anlatmaya gayret ettik. Yeni bir eser ve Türkiye'de ilk kez sahnelenecek"

"Altındağ'da Bentderesi yıkıldıktan sonra daha da ortaya çıkan Roma tarihi kalıntılarında, gecekonularda yaşanmış hayatlar var. Oyunda oradaki hayatların en dip noktasındaki kağıtçıların, tinercilerin, araba camı silenlerin, mendil satanların ve evsiz olan insanların, yani öteki Ankaralıların Ankara'sını anlatmaya çalışıyoruz"

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- Samsunspor, Avrupa kupalarında 21. kez sahaya çıkacak

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda yarın İspanya ekibi Rayo Vallecano'yı ağırlayacak Samsunspor, Avrupa kupalarında çıktığı 20 maçta 11 galibiyet, 7 yenilgi, 2 beraberlik aldı

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa: "Bu karşılaşmayı iki maç olarak değerlendirip iç saha mücadelesini avantaja çevirmek lazım"

(İlyas Gün/Samsun)

17- Galatasaraylı Uğurcan Çakır, performansıyla selefi Muslera'yı aratmıyor

Trabzonspor'dan 27,5 milyon avro bonservis ve 2,5 milyon avro bonus karşılığında transfer edilen Uğurcan, bu sezon gösterdiği performansla takımının başarılarında önemli pay sahibi oldu

Tecrübeli kaleci, dünkü Liverpool maçının ardından Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en fazla kurtarış yapan 4. kaleci konumuna geldi

Uğurcan, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 4, Süper Lig'de ise 9 kez kalesini gole kapadı

(Can Öcal/İstanbul)

18- Trabzonspor'da Fatih Tekke istikrarı

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke, Mart 2023'te göreve gelen Ertuğrul Doğan'ın başkanlığı dönemindeki 6 çalıştırıcı içinde en uzun süreli görev yapan ve en yüksek puan ortalaması elde eden isim oldu

(Selçuk Kılıç/Trabzon)

