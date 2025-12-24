Gamze öğretmen, özel gereksinimli öğrencilerin hayatına dokunuyor

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde özel eğitim öğretmeni Gamze Tosun (38), okul sonrası öğrencilerini Halk Eğitim Merkezi'ne götürerek buradaki etkinliklerle sosyalleşmelerini sağlıyor.

Limontepe Seniye Hasan Saray İlkokulu'nda görev yapan özel eğitim öğretmeni Gamze Tosun, özel gereksinimli öğrencilerinin sosyal hayata katılımını artırmak için bir proje başlattı. Öğrencilerinin okul sonrası doğrudan eve gittiklerini, sosyal hayata dahil olmadıklarını gözlemleyen Tosun, öğrencilerini okul çıkışında Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'ne götürmeye başladı. Tosun burada öğrencilerinin el sanatları ve çeşitli etkinliklere katılmalarını sağladı.

'TAMAMEN GÖNĞÜL BAĞIYLA YAPILAN BİR DURUM'

Gamze Tosun, "Çocuğum yok ama bu çocukların hepsini çok benimsiyorum. Bu proje ile yaz tatilinde dahi çocuklarımızın sosyalleşebileceği, el becerilerini geliştirebileceği bir fırsat yaratmış oldum. Bu, elbette hiçbir çıkar gözetilmeden, tamamen gönül bağıyla yapılan bir durum haline geldi. Seniye Hasan Saray İlkokulu Müdürü ve Halk Eğitim Müdürü ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü de bizi destekledi. Öğretmenliğin zaten en büyük karı geri dönüşlerdir. Bu çocuklarımın 'Başardım', 'Değerliyim', 'Ben de varım' duygusunu yaşamaları benim için en önemli geri dönüş oluyor. Bu geri dönüşleri annelerden de alıyorum ve bu durumun benim için maddi bir karşılığı yok" dedi.

'HAYAT BOYU ÖĞRENMEDE ENGEL YOKTUR'

Karabağlar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fatma Demirci ise "Hayat boyu öğrenmede engel yoktur. Özel gereksinimli çocuklarımız, en hassas bireylerimizdir. Bu konuda elimizden geldiği kadar yer almaya ve destek sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü özel gereksinimli çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerine ve üretmelerine teşvik etmemiz gerekiyor. Onların mutluluğu ve onlardan bize gelen geri dönüşler çok değerli. Ayrıca 'Aile Yılı' kapsamında çocuklarımız buraya aileleriyle geliyor, sevdikleri el sanatları alanlarında eğitim alıyor ve mutlu ayrılıyorlar" diye konuştu.

'ÖZ GÜVENLERİ GELİŞİYOR'

Halk Eğitim Merkezi'nde el sanatları öğretmeni olarak görev yapan Öznur Yıldız da "Özel gereksinimli öğrencilerimize canıgönülden emek veriyoruz. Kurum müdürümüz de bu isteğimize çok sıcak baktı ve destek verdi. Şu an çocuklarımızın sosyalleşmeleri için güzel bir imkan doğdu. Yeni insanlar tanımak, yeni bir ortamda bulunmak ve el becerilerini geliştirmek onları geleceğe hazırlıyor. Aramızdaki sevgi bağı güçlendikçe, çocuklarımızın gelme isteği de artıyor ve öz güvenleri gelişiyor" dedi.

'BU PROJE, ÜRETEN ELLERİN, IŞIK SAÇAN KALPLERİN PROJESİ'

Limontepe Seniye Hasan Saray İlkokulu Müdürü Ömür Eyüp Kurum da "Bu proje, üreten ellerin ve ışık saçan kalplerin olduğu bir proje. Amacımız, çocuklarımızın sosyalleşmesini sağlamak. Aynı zamanda velilerin de katılım sağlaması hem kendileri hem de çocukları için bir rahatlama yöntemi oluyor. Burada üretilen ürünleri ilerleyen süreçte bir kermes düzenleyerek, çocuklarımız için gelir kaynağına çevirmeyi de amaçlıyoruz" diye konuştu.

'ÖĞRETMENİMİZİN YERİ AYRI'

Özel gereksinimli öğrenci Hilal Çuhalı'nın annesi Ayşe Çuhalı (50), "Gamze öğretmenimizin hayatımızda çok büyük yeri var. Her öğretmen güzeldir ama öğretmenimiz bir ayrı. Bazen 'Birine bir iyilik yaptık da Gamze öğretmen bize denk geldi' diyoruz. Çocuğuma çok katkısı oldu. Şu an görevi olmamasına rağmen ders sonrası birlikte buraya gelip, halk eğitimde birçok el işi dersi görüyoruz. Kızımın el becerisi kazanması için resim, dokuma gibi birçok etkinlikte bulunuyor. Özel gereksinimli annelerin en büyük endişesi, bizden sonra çocuklarımıza ne olacak duygusudur. Gamze öğretmenim sayesinde kızım artık kendini ifade edebiliyor, isteklerini dile getirebiliyor ve el becerileri gelişti. Gönüllü olarak bu kadar destek vermesi beni çok mutlu ediyor. Bize yol da gösteriyor, hayatımızda çok büyük bir anlamı oldu" dedi.

'ÖĞRETMENİMİ ÇOK SEVİYORUM'

Hilal Çuhalı (9) ise "Buraya Gamze öğretmenim ile geliyorum. Kokulu taşlar, resim ve dokuma yapıyoruz. Bazen de oyuncaklarla oynuyoruz. Burada olmaktan çok mutluyum, eğleniyorum. Öğretmenimi çok seviyorum. Etkinlikte yaptığım şeyleri de anneme hediye ediyorum" diye konuştu.