Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Özdağ, Özel'e çerçeve yasada Cumhuriyeti yıkacak projeye ortak olmayın dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Özdağ, Özel'e çerçeve yasada Cumhuriyeti yıkacak projeye ortak olmayın dedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i 'çerçeve yasa' konusunda eleştirdi. Özdağ, sosyal medya paylaşımında Özel'e 'Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti yıkacak projenin ortağı olmayın' çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i "çerçeve yasa" konusunda eleştirerek, "Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti yıkacak projenin ortağı olmayın" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sayın Özel, PKK terör eylemlerinin bitirilmesi için Kürt siyasi kimliğinin anayasal olarak kabulünü (66. maddenin kaldırılmasını), yani Türkiye'nin iki ayrı milletten oluşan çok uluslu bir devlete geçişini şart koşuyor. Tuncay Bakırhan ise milli devletin sona ermesi gerektiğini söyleyerek bunu olanca açıklığıyla dile getirdi. Ayrıca PKK ve DEM Anayasa'nın 42. maddesinin değiştirilerek Kürtçe eğitim hakkı tanınmasını istiyor. Cengiz Çandar da Anayasa'nın 42. ve 66. maddeleri değişirse DEM Parti Erdoğan'a oy verir, dedi.

Konuşmanızda bahsettiğiniz komisyon raporunun 7. maddesindeki yasal değişiklikler aslında tam olarak bunlar. Sayın Özel, AK Parti, MHP ve DEM ile aynı Türkiye projesine evet diyorsanız, siz neye ve kime muhalifsiniz? Sayın Özel, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti yıkacak projenin ortağı olmayın! Yeni Parti'nin 55 milletvekilinin hayır diyerek tarihin yanlış tarafında yer aldığını söylemeyin. Çünkü o vekiller hayır diyerek Atatürk'ün yanında yer aldılar. Siz de onların ve Atatürk'ün yanında yer alın!"

Kaynak: ANKA
Türkiye'nin yanı başındaki ada satışa çıktı! Fiyatı şaşkına çevirdi

Türkiye'nin yanı başındaki ada satışa çıktı! Fiyatı şaşkına çevirdi
Çıraklarını dövdüğü iddia edilen Niğdeli berber yeniden gözaltında! Savcı serbest bırakılmasına itiraz etti

Serbest kalmıştı, savcı itiraz etti! Berber yeniden gözaltında
Salah'tan Beşiktaş'a olay gönderme

Ne yaptın sen Salah! Ortalık daha da karışacak

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin dev holdingi bir yatırımından daha çıkıyor! 147 milyon dolarlık imza

Türkiye'nin dev holdingi bir yatırımından daha çıkıyor
Ev sahiplerine 1 milyon 875 bin TL destek! Süre uzatıldı

İstanbullulara 1,9 milyon lira veriliyor, süre uzatıldı
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı'na sunuldu

MSB, TBMM'yi işaret etmişti! Mekke İttifakı anlaşması Meclis'te
Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu! Yüzlerce kişi ve şirkete çağrı

Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu! Yüzlerce kişi ve şirkete çağrı
Görüntü Türkiye'den! Yüzlerce mezar kazıldı, devamı da gelecek

Görüntü Türkiye'den! Yüzlerce mezar kazıldı, devamı da gelecek
Las Vegas'ta otelden flamingo çalan Kanadalı turist suçlu bulundu: 30-40 bira içmiş

Turist flamingoyu boynundan tutup odasına götürdü! Savunması şoke etti
Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü! Bahçesine astıkları yetkilileri harekete geçirdi

Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü