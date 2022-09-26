Özcan Purçu'dan Bakan Kurum'a: 'Toki Tarafından 200 Bin Suriyeliye Bedava Konut Yapıldığı İddiası Doğru Mu'

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni sosyal konut projesini ve Suriyelilere TOKİ tarafından bedelsiz konut yapıldığı iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Purçu; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, “TOKİ tarafından 200 bin Suriyeliye bedava konut yapıldığı iddiası doğru mudur? Bu iddia doğru ise kendi vatandaşlarımıza 600-800 bin lira civarında bir bedelli konut projeleri açıklanması, sosyal devlet ilkesi de göz önünde bulundurularak nasıl açıklanabilir” diye sordu.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni sosyal konut projesini ve Suriyelilere TOKİ tarafından bedelsiz konut yapıldığı iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Purçu; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, "TOKİ tarafından 200 bin Suriyeliye bedava konut yapıldığı iddiası doğru mudur? Bu iddia doğru ise kendi vatandaşlarımıza 600-800 bin lira civarında bir bedelli konut projeleri açıklanması, sosyal devlet ilkesi de göz önünde bulundurularak nasıl açıklanabilir" diye sordu.

Özcan Purçu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni sosyal konut projesi ve Suriyelilere TOKİ tarafından bedelsiz konut yapıldığı iddiasıyla ilgili Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Purçu, önergesinde şunları kaydetti:

"Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak sunulan 'TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin detayları geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşılmış ve başvuru şartları açıklanmıştır. Proje kapsamında dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasına yönelik projedeki 250 bin konut, yaklaşık 362 milyar liralık yatırımla inşa edileceği ifade edilmiştir. Vatandaşlarımızın bu projeden yararlanabilmesi için açıklanan şartlardan bazıları şunlardır: Aylık hane halkı gelirinin en fazla net 16 bin lira, İstanbul ili için ise 18 bin lira olması. Konutların yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satılması. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak idarece tespit edilen oranda artırılması. Anahtar teslim tarihinde, 3065 sayılı KDV Kanunu kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden tahakkuk edecek Katma Değer Vergisi tutarının peşin olarak tahsil edilmesi.

"2019 SONUNDA DUYURULAN PROJEDE İNŞAATLARIN NE ZAMAN BAŞLAYACAĞI VE TAMAMLANACAĞI İSE HALA SORU İŞARETİ"

Hükümetin seçimlere kısa bir süre kala açıkladığı proje, 2019 yılında TOKİ'nin başlattığı 100 bin sosyal konut projesiyle ilgili ise şikayetleri yeniden gündeme taşımıştır. Vatandaşlarımız 2019 başlatılan projede yaşanan gecikmelerden dert yanarken TOKİ ise resmi sosyal medya hesabından verdiği cevaplarda bazı projelerde ihale bile yapılmadığını kabul etmektedir. Bazılarında ise ihale değerlendirme süreci devam ediyor. 2019 sonunda duyurulan projede inşaatların ne zaman başlayacağı ve tamamlanacağı ise hala soru işareti.

"KONUT TAKSİTLERİNİ HEDEF KİTLE OLAN DAR GELİRLİLERİN ÖDEMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Konut taksitlerini hedef kitle olan dar gelirlilerin ödemesinin mümkün olmadığı görülürken inşaat sektörünün en temel yapı malzemelerinden olan demir ve çimento fiyatlarının hemen hemen her ay zam görmesi, bir başka sorun olarak ortaya çıkmaktadır. TÜİK verilerine göre; inşaat maliyet endeksi, 2022 yılı haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106,87 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 130,59, işçilik endeksi yüzde 45,67 arttı. 2017 yılında tonu bin 700 ila bin 800 TL civarında olan demir fiyatları, 2022 yılında ortalama 15 bin 200-15 bin 600 TL'ye yükselerek 6 yılda ortalama yüzde 780 artmıştır."

"TOKİ'NİN 2012 VE 2022 YILLARI ARASINDA BAŞLATIP BİTİREMEDİĞİ PROJE SAYISI NEDİR"

CHP'li Purçu, Bakan Kurum'a şu soruları yöneltti:

"TOKİ tarafından 2012 ve 2022 yılları arasında kaç konut projesi başlatmıştır? Bu projeler hangileridir? Kaç konutu kapsamaktadır? Bu projelerden hangileri tamamlanmıştır? Vatandaşa kaç konut teslim edilmiştir?

TOKİ'nin 2012 ve 2022 yılları arasında başlatıp bitiremediği projesi sayısı nedir? Hangileridir? Mağdur olan hak sahibi sayısı nedir? Bu vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için bugüne kadar hangi adımlar atılmıştır?

TOKİ'nin 2012 ve 2022 yılları arasında başlatıp bitiremediği projeler için kaç tazminat davası açılmıştır? Dava sayılarının yıllara göre dağılımı nedir? Bu davalar nedeniyle TOKİ tarafından ne kadar tazminat ödenmiştir?

"EKONOMİNİN 'IŞIL IŞIL' VE CANLI OLDUĞU İDDİA EDİLEN BİR DÖNEMDE KONUT TAKSİTLERİNİN AYLIK ÖDEMELERİNİN MEMUR MAAŞINA ENDEKSLİ OLMASININ GEREKÇELERİ NEDİR"

TOKİ'nin son olarak kamuoyu ile paylaştığı Sosyal Konut Projesi'nde taksitlerin her yıl memur maaşına endeksli hale getirilmesi yeni bir ödeme mağduriyeti yaratmayacak mıdır? Ekonominin 'ışıl ışıl' ve canlı olduğu iddia edilen bir dönemde konut taksitlerinin aylık ödemelerinin memur maaşına endeksli olmasının gerekçeleri nedir? Yüksek enflasyon karşısında dar gelirlilerin yaşadığı sıkıntılar da dikkate alınarak, TOKİ aylık taksit ödemelerinin sabit hale getirilmesi konusunda yapılan bir çalışma var mıdır? 2012 ve 2022 yılları arasında her yıl için ayrı ayrı olmak üzere TOKİ'den ev alıp taksitini ödeyemeyen kişi sayısı kaçtır? İllere göre dağılımı nedir? Bunlardan kaçı için yasal süreç başlatılmıştır? İllere göre dağılımı nedir?

"TOKİ KONUTLARI İÇİN KURA ÇEKİLİŞİNİN 6 AY SONRA YAPILMASININ GEREKÇESİ NEDİR"

İnşaat malzemelerinin yüksek oranda zam gördüğü bir dönemde hayata geçirilmek istenen projenin devlet desteği olmadan tamamlanması mümkün olabilecek midir? TOKİ'nin vatandaşa ek maliyet yüklemeyeceğinin garantisi nedir? TOKİ konutları için kura çekilişinin 6 ay sonra yapılmasının gerekçesi nedir? TOKİ konutları için başvuran ve 6 ay boyunca toplanan aidatlar, kurada adı çıkmayanlara nasıl ve ne şekilde geri ödenecektir? TOKİ konutlarında işçiliğin çok kötü olduğu, kullanılan malzemenin çok kalitesiz olduğu şikayetleri gündeme sıkça yansırken yeni projede bunun önüne geçmek için bir denetleme mekanizması kurmayı düşünüyor musunuz? Kurmayı düşünüyorsanız detayları nedir?

"TOKİ'NİN 6 BANKADAKİ HESAPLARININ BLOKELİ, ÜZERLERİNDE HACİZ KARARI OLDUĞU İDDİALARI DOĞRU MUDUR"

2012 ve 2022 yılları arasında TOKİ tarafından yapılan ve hak sahiplerine teslim edilen konutlarda inşaat kalitesi vb. sorunlara bağlı olarak, şartnamelere uyulmadığı için açılan dava sayısı ve yıllara göre dağılımı nedir? TOKİ, bu davaların kaçını kaybetmiştir? Kurum tarafından kaybedilen davalar için ne kadar tazminat ödemiştir? TOKİ'nin 6 bankadaki hesaplarının blokeli, üzerlerinde haciz kararı olduğu iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu kadar zor durumda olan bir kurum, 'Sosyal Konut Projesi' geniş kapsamlı bir projeyi nasıl gerçekleştirecektir? TOKİ'nin, kaybettiği davalar nedeniyle vatandaşa para ödememek için banka hesaplarında yeterli mevduat bulundurmadığı iddiası doğru mudur? 2002-2022 yılları arasında TOKİ'den ihale alan firmalar ve aldıkları ihale sayıları nedir? İzmir'de deprem mağduru yurttaşlarımız için TOKİ tarafından inşa edilen konut sayısı nedir? Bu konutlardan kaçı tamamlanmıştır? Kaçı depremzede vatandaşlarımıza teslim edilmiştir? Hak sahiplerine teslim edilmesi gereken daha kaç konut kalmıştır? Bu konutlar ne zaman teslim edilecektir?

"TOKİ TARAFINDAN 200 BİN SURİYELİYE BEDAVA KONUT YAPILDIĞI İDDİASI DOĞRU MUDUR"

TOKİ sosyal konut başvurusunda bulunabilmek için hane halkı gelirinin İstanbul için net 18 bin, diğer şehirlerde ise 16 bin liranın altında olması gerekliliği hangi kriterlere göre belirlenmiştir? TOKİ tarafından 200 bin Suriyeliye bedava konut yapıldığı iddiası doğru mudur? Bu iddia doğru ise kendi vatandaşlarımıza 600-800 bin lira civarında bedelli konut projeleri açıklanması, sosyal devlet ilkesi de göz önünde bulundurularak nasıl açıklanabilir?"