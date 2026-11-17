(İSTANBUL) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, kayyum atanan Sözcü Tv'yi ziyaret ederek, "Bu televizyona hamle yapanlar, Sözcü TV gibi bağımsız televizyonculuğun adresi olmuş bir başka kanalı susturanlar kazanamayacaklar. Çünkü Sözcü TV'den duydukları, diğer bağımsız kanallardan duydukları aslında halkın günlük yaşamındaki talepleri, çığlıkları, feryatları. Bunu duymaya devam edeceksiniz" dedi.

Sözcü TV'ye yönelik operasyonun ardından kanalı ziyaret eden Özçağdaş, ziyaret sonrası açıklama yaptı. Özçağdaş, "Maalesef uzun süredir devam eden anayasal darbe süreci bugün de Sözcü TV'ye yapılan muameleyle başladı. Anayasal darbe süreci çünkü haber alma hürriyeti anayasal bir hak. Tele1'le başlayan, T24'le devam eden, Halk TV ile devam eden bu süreç şimdi de Sözcü TV'ye gelmiş görünüyor" dedi.

"BU YURTTAŞLAR, ONLARA YAŞATTIKLARINIZIN BEDELİNİ SİZE FAZLASIYLA ÖDETİYOR OLACAKLAR"

Özçağdaş, Sözcü TV'nin yayın çizgisinden rahatsızlık duyulmasının nedeninin halkın sorunlarının ekrana taşınması olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Burada duydukları ses, rahatsız oldukları ses aslında bu halkın gerçek sorunlarının ekrandan yansıdığı ses. Bir öğretmen okula mutsuz gittiği, bir öğrenci okula aç gittiği, bir baba iş bulamadığı, bir emekçi aldığı ücretle yaşayamadığı, emekliler yoksulluğa, açlığa mahkum olduğu, kadınlar, gençler kendilerini umutsuz hissettiği, fon yolsuzluğuyla dünyaları çalanlar güle oynaya yaşadığı sürece bu kanallardan bu sesleri duymaya devam edecekler. Dünya tarihinde daha önce bu örnekler görüldü. Bu ağır darbe süreçlerinin sorumlusu olanlar iktidarlarına devam edemediler. Bugün gevrek gevrek gülümseyerek Sözcü TV'yi kapatınca kendilerini sorgulasın diyenler, hukukun üstünlüğünden bahsedenler bununla yaşamayacaklarını elbet öğreniyor olacaklar. Çünkü Sözcü TV'den, diğer bağımsız kanallardan duydukları aslında halkın günlük yaşamındaki talepleri, çığlıkları, feryatları. Bunu duymaya devam edeceksiniz. Ve kötü bir haber, bunu kanallardan duymuyor olmanız sizin kurtulmanızı sağlamayacak. Çünkü bu yurttaşlar onlara yaşattıklarınızın bedelini size fazlasıyla ödetiyor olacaklar."

"GAZETECİLERİN HER BİRİNİN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU İNSANLAR VAR"

Sözcü TV'de çalışan gazetecilerin yaşadığı belirsizliğe ve kaygıya dikkati çeken Özçağdaş, "Sözcü TV bugüne kadar bu halkın sorunlarını dünyada yaşanan, Türkiye'de yaşanan gerçekleri evrensel bir gazetecilikle bu halka duyurdu. Buradaki gazeteciler ki bugün onlardan 185 tanesi kaygılı. Her birinin bir ailesi var. Her birinin bakmakla yükümlü olduğu insanlar var" diye konuştu.

Özçağdaş, demokrasi, hukukun üstünlüğü, basın ve fikir özgürlüğü için mücadele etmekten başka seçenek olmadığını belirterek, "Bu ülkeye bunu reva görenlere, ben yaptım oldu diyenlere her gün, her saat, her haksızlıkta, her yolsuzlukta, her hukuksuzlulukta cevaplarını vermeye devam edeceğiz" dedi.

"NASIL ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİNİ ŞU AN İTİBARİYLE SÖYLEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Özçağdaş, Sözcü TV'deki yayınların ve çalışanların durumuna ilişkin soruyu da yanıtladı. Kanalda kayyumun bulunduğunu, gazetecilerin görevlerinin başında olduğunu ve yayın akışının sürdüğünü belirten Özçağdaş, bundan sonraki süreçte kanalın nasıl bir yayın çizgisi izleyeceğinin henüz belli olmadığını söyledi.

Özçağdaş, soruya şu yanıtı verdi:

"Daha önceki örneklerde TELE1'de ve Halk TV'de de görmüştük. İzin verildiği oldu, belgeseller yayınlandığı oldu. Nasıl bir şekilde devam edeceğini şu an itibariyle söylemek mümkün değil ama şu anda akış devam ediyor gibi gözüküyor. Arkadaşlar görevlerinin başındalar. Onlara bir dayanışma ziyaretinde bulundum. Herkes için çok zor ama tabii böyle bir hamle yapılırsa sonuçlarını öngörmek de mümkün açıkçası.

Tabii burada başka bir şeyi çok önemli bulduğumu söylemek isterim. Bu TELE1'le başlamıştı, Merdan Yanardağ'la başlamıştı. Sahibi olmadığı bir kanala Merdan Yanardağ'a yapılan hamleyle bir kayyum kararı verilmişti. Merdan Yanardağ TELE1'in sahibi bile değildi. Sonra aynı şey Halk TV için devam etti. Halk TV'nin sahibine yönelik bir yargı süreci başladı, kanala tasallut edildi. Şimdi aynı şey Sözcü TV için geçerli. Kanalların sahipleri olabilir ama o kanallar sonuçta kamuya hizmet ediyorlar. Onlara müdahale etme hakkı kimsede yok. Bunun da Türkiye için başlı başına bir problem olduğunu düşünüyorum."

"BU TOPYEKÜN BİR MÜCADELE"

Yeni Parti'nin Sözcü TV'ye yönelik müdahalenin ardından nasıl bir yol haritası izleyeceğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Özçağdaş, parti sözcüsü Zeynel Emre ve Genel Başkan'ın konuya ilişkin açıklama yapacağını söyledi. Özçağdaş, şöyle konuştu:

"Bu topyekün verilen bir mücadele. Yeni Parti elbette mücadele vermeli. Ana muhalefet partisi olarak bize düşen görevler var. İktidara yürüyen parti olarak bize düşen görevler var. Korkunç koşullarda çalışıyorsunuz. İnanılmaz bir yargı tehdidi altında, karda kışta soğukta çalışıyorsunuz. Yurttaşlar tepkilerini gösteriyorlar, daha fazla gösterecekler. Bundan sonra da bu karanlıkla hep beraber mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu tek başına bir grubun yapabileceği bir iş değil. Çünkü hiçbir anayasal normu tanımayan, hiçbir hukuk normunu tanımayan, hiçbir ahlaki normu tanımayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Kendisinden olmayan her şeyi kurutan ve kendi yandaşlarını da milyarlarca dolarla besleyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Dolayısıyla aslında bir yaşam savaşı veren bir iktidarla karşı karşıyayız ve animasyon ünitesinde yaşayan ve o yaşamını uzatmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. O yüzden de bütün bu hukuksuzlukları her gün farklı bir boyutuyla yaşıyoruz. Yeni Parti olarak halkın bir umudu var. Biz o umudu temsil ediyoruz. İşte en son kurultayımızda da gördük. Bu iktidarla bu zorbalıkla mücadele etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA