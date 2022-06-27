Oyuncu Uğur Yücel'in orman yangınları hakkında tweet attığı iddiası
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Orman yangınları hakkında tweet atan hesabın Uğur Yücel'e ait olduğu öne sürüldü. Ancak oyuncuya ait olduğu iddia edilen hesabın parodi olduğu çok geçmeden anlaşıldı.
Son dönemde ünlü isimlerin adıyla açılan sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar tartışma yaratıyor. Bazen çoğu kişi bu hesapların sahte olduğunu fark edemiyor.
Sahte hesap açanların son kurbanı ise oyuncu Uğur Yücel. Yücel adına açılan bir hesap paylaşımlarıyla dikkat çekti. Ancak hesabın sahte olduğu çok geçmeden ortaya çıktı.
Zaten Uğur Yücel'e ait olduğu ileri sürülen hesabın açıklamasında hesabın parodi olduğu yazıyor. Ancak hesap, Uğur Yücel'in ağzından çıkmış gibi tweetler atıyor ve birçok kullanıcı, hesabın resmi olduğunu düşünüyor. Ayrıca Uğur Yücel'in adı arama motorlarında aratıldığında kendisine ait olmayan hesap, üst sıralarda çıkıyor.
Uğur Yücel, iki sene önce Twitter'da adına açılan hesapların kendisine ait olmadığını açıklamıştı. Uğur Yücel isimli hesabın takip ettiği kişiler arasında Şener Şen ve Haluk Bilginer'in birçok parodi hesabı bulunuyor.
""Orman yangınları hakkında tweet atan hesabın Uğur Yücel'e ait olduğu öne sürüldü. Ancak oyuncuya ait olduğu iddia edilen hesabın parodi olduğu çok geçmeden anlaşıldı.""