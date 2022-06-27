"Oyuncu Uğur Yücel'in orman yangınları hakkında tweet attığı iddiası"

Son dönemde ünlü isimlerin adıyla açılan sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar tartışma yaratıyor. Bazen çoğu kişi bu hesapların sahte olduğunu fark edemiyor.

HESABIN SAHTE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sahte hesap açanların son kurbanı ise oyuncu Uğur Yücel. Yücel adına açılan bir hesap paylaşımlarıyla dikkat çekti. Ancak hesabın sahte olduğu çok geçmeden ortaya çıktı.

PROFİLDE GERÇEK HESAP OLMADIĞI YAZIYOR

Zaten Uğur Yücel'e ait olduğu ileri sürülen hesabın açıklamasında hesabın parodi olduğu yazıyor. Ancak hesap, Uğur Yücel'in ağzından çıkmış gibi tweetler atıyor ve birçok kullanıcı, hesabın resmi olduğunu düşünüyor. Ayrıca Uğur Yücel'in adı arama motorlarında aratıldığında kendisine ait olmayan hesap, üst sıralarda çıkıyor.

AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Uğur Yücel, iki sene önce Twitter'da adına açılan hesapların kendisine ait olmadığını açıklamıştı. Uğur Yücel isimli hesabın takip ettiği kişiler arasında Şener Şen ve Haluk Bilginer'in birçok parodi hesabı bulunuyor.