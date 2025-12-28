7 ay içinde ikinci acı! Serkan Keskin'in babası hayatını kaybetti

"Leyla ile Mecnun" dizisindeki "İsmail Abi" karakteriyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Serkan Keskin zor günler yaşıyor. 58 yıldır İzmit'te esnaflık yapan ve çevrede "Yorgancı Vehbi" olarak tanınan Serkan Keskin'in babası Vehbi Keskin 85 yaşında hayatını kaybetti. Keskin 7 ay önce de annesi Zeliha Keskin'i toprağa vermişti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi'nde vefat eden Vehbi Keskin'in cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Fevziye Camisi'ne getirildi. Keskin'in oğullarından oyuncu Serkan Keskin, kardeşleri ve ailesi, burada taziyeleri kabul etti. Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Bağçeşme Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, aile ve yakınların yanı sıra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Çağlar Çorumlu, Taner Ölmez, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci ve Birkan Sokullu'nun da aralarında bulunduğu oyuncular ve vatandaşlar katıldı.