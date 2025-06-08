Gaziantep’te 15 gündür aranan otizmli Onurcan'ın cansız bedeni bulundu

Gaziantep’te 15 gündür aranan otizmli Onurcan'ın cansız bedeni bulundu
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Gaziantep’te 15 gündür aranan otizmli Onurcan'ın cansız bedeni bulundu
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Gaziantep'te 24 Mayıs'ta ailesiyle fıstık bahçesindeyken kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'den yürekleri yakan haber geldi. Bugün yapılan çalışmalarda kayıp çocuğun Fırat Nehri'nde cansız bedeni bulundu

24 Mayıs'ta, Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı Elif Mahallesi'nde ailesiyle fıstık bahçesindeyken kaybolan Onurcan Özdemir'i arama çalışması başlatıldı.

Otizmli Onurcan Özdemir'in Cenazesi Yakınlarına Teslim Edildi

CANSIZ BEDENİ FIRAT NEHRİ'NDE BULUNDU

Aralarında uzman ekiplerin de bulunduğu 1000 kişinin aradığı Onurcan Özdemir'e ulaşılamadı. Bugün yapılan çalışmalarda kayıp otizmli çocuğun Fırat Nehri'nde cansız bedeni bulundu.

Otizmli Onurcan Özdemir'in Cenazesi Yakınlarına Teslim Edildi

BABASI TEŞHİS ETTİ

Arama çalışmalarının 15'inci gününde cansız bedeni bulunan Özdemir'in cenazesi sudan çıkarıldı ve babası tarafından teşhis edildi. Ardından Adli Tıp Kurumu'na getirilen Özdemir'in cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Onurcan Özdemir, yarın öğle namazına müteakip Hasanoğlu Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Otizmli Onurcan Özdemir'in Cenazesi Yakınlarına Teslim Edildi

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Gaziantep Valiliği, konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi: "İlimiz Araban ilçesi Elif Mahallesi'nde 24.05.2025 günü saat 16.00 sıralarında kaybolan Onurcan Özdemir isimli çocuğun kaybolması olayı ile ilgili olarak 24.05.2025 günü saat 17.05'ten itibaren sürdürülen arama tarama faaliyetleri devam ettiği sırada, 08.06.2025 tarihinde (bugün) aramaların 15'inci gününde Elif Mahallesi Kırkak mevkisinin güneyinde Fırat Nehri üzerinde yüzü suya dönük şekilde bir çocuğa ait olduğu değerlendirilen cansız beden, alınan ihbar üzerine Rumkale Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı tarafından bulunmuş ve gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Olayın akabinde Onurcan Özdemir'e ait olabileceği değerlendirilen cansız beden baba Murat Özdemir tarafından teşhis edilmiş, cansız bedenin Onurcan Özdemir'e ait olduğu teyit edilmiştir. Maalesef Onurcan Özdemir'i vefat etmiş olarak bulduk. Onurcan evladımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabrıcemil diliyoruz."

Otizmli Onurcan Özdemir'in Cenazesi Yakınlarına Teslim Edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Kuzum benim Cennetin en güzel yerinde ağırlanırsın inşAllah

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