Otizmli öğrenciler hem eğitim alıyor hem müzik ziyafeti sunuyor

TÜRKİYE'nin farklı kentlerinden aileleriyle birlikte gelen otizmli 15 öğrenci, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Devlet Konservatuvarı'nda düzenlenen 2. Otizm ve Müzik Yaz Okulu'na katıldı. Bir hafta devam edecek yaz okulunda otizmli öğrencilere, 15 eğitmen tarafından çalgı, ses, dans, koro, ritim ve solfej eğitimi veriliyor. Öğrenciler aldıkları atölye eğitimleriyle her günün sonunda piyano, keman, kanun, ud, çello, akordiyon, flüt çalarak mini konserler veriyor.

ÇOMÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Uğur Türkmen tarafından ilki geçen yıl düzenlenen Otizm ve Müzik Yaz Okulu'nun ikincisi 18- 24 Temmuz tarihlerinde yapılıyor. Türkiye'nin farklı illerinden gelen aileleriyle birlikte gelen 15 otizmli öğrenciye 15 eğitmen ve 15 gönüldaş bir hafta süreyle çalgı, ses, dans, koro, ritim ve solfej eğitimi veriyor. Aileler için de otizm ve müzik alanında akademisyenler tarafından çeşitli konferanslar ve paneller düzenlenerek eğitim programı uygulanıyor. Yaz okulunda, otizmli öğrencilerin müzik alanındaki akademik becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra sosyalleşmelerine de olanak sağlanıyor.

"Kızım 2011 yılından bu yana müzik ile ilgileniyor. Özellikle akademik eğitim alması konusunda oldukça zorlandığımız zamanlar oldu. Bu anlamda otizm ve müzik yaz okulu bizim için çok farklı bir yerdi. Çünkü bizi kucaklayan bir aile gibi burası. Çok farklı illerden gelen 15 otizmli birey ve aileleriyle birlikte buradayız. Çocuklarımızın eksik yanları neler, güçlü yanları neler bunların tespit edilmesiyle evlerimize biraz daha süpervizörlük alarak döneceğimizi düşünüyorum. Gün sonunda yapılan konserlerle çocuklarımızın motivasyonu artıyor. Hepimiz birbirimizin çocuğunu izleyerek, gelişimlerini görerek çok daha mutlu oluyoruz. Bu anlamda bizim için hem eğlenceli hem bilgi dolu güzel geçen bir zaman dilimi oldu.