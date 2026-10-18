Otizmli genç müzisyenler Ankara'da Musa Göçmen Senfoni Orkestrasıyla sahne aldı

Ankara'da düzenlenen "Sınırların Ötesinde Otizmli Müzisyenler Festivali"nde otizmli gençler, profesyonel bir senfoni orkestrası eşliğinde sahne alarak müzik yeteneklerini sanatseverlerle buluşturdu.

Ankara Başkent Rotary Kulübü tarafından Musa Göçmen Senfoni Orkestrası işbirliğiyle düzenlenen festival, otizmli bireylerin müzik alanındaki yeteneklerini görünür kılmayı ve profesyonel sanat yaşamında daha fazla yer almalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Musa Göçmen Senfoni Orkestrası'nın salonunda gerçekleştirilen konserde, otizmli müzisyenler piyano, davul, akordeon, kanun ve vokal performanslarıyla izleyici karşısına çıktı.

Festivalde, klasik müzikten rock müziğe uzanan geniş bir repertuvar seslendirilirken, genç müzisyenlere Musa Göçmen yönetimindeki profesyonel orkestra eşlik etti.

Orkestra şefi Musa Göçmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin otizmli müzisyenlerle profesyonel sanatçıları aynı sahnede buluşturmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Herkesin zihninde belirlediği sınırların bulunduğunu ancak bu sınırların müzik aracılığıyla aşılabildiğini ifade eden Göçmen, şöyle konuştu:

"Bu sınırların ötesine geçmeyi başaranlar da var. Belki onların dünyaları ayrı. Bizler için çok daha ulaşılmaz olabilir. Ama bizi birleştiren o sınırlarda müzik oldu ve yepyeni bir festival başlattık. Bu festivalde otizmli müzisyenleri solist olarak kullandığımız ve profesyonel bir orkestranın onlara eşlik ettiği yepyeni bir festival. Hayalim yıllarca devam etsin. Yıllarca bu festivale birçok otizmli solistimiz katılsın. Çok yetenekliler. İnanılmaz işler yapıyorlar. Profesyonel müzik yaşamında onlarla bir araya gelmek gerçekten bizim için çok değerli."

"Mezun olduktan sonra bir araya gelmiyorsak çok büyük bir hata yapıyoruz"

Festivalin hazırlık ve prova sürecinin heyecan verici olduğunu anlatan Göçmen, projenin aynı zamanda önemli sorumluluklar barındırdığını söyledi.

Otizmli bireylerin eğitim hayatlarını tamamladıktan sonra da desteklenmeleri gerektiğini vurgulayan Göçmen, "Asıl önemli olan otizmli sanatçılarımızı yetiştirmek, onları mezun etmekten öte bizim için onlarla profesyonel yaşamda bir araya gelebilmek. Çünkü mezun olduktan sonra okullardan, özel eğitimlerden sonrası çok önemli. Eğer biz ondan sonra bir araya gelmiyorsak aslında çok büyük bir hata yapıyoruz." diye konuştu.

Festivalin gelecek yıl da düzenleneceğini dile getiren Göçmen, "Ama önemli olan buradan alınacak dersle, eğitimle, feyzle bunun sayısının artması." dedi.

Özel gereksinimli çocukların doğru eğitmenler ve eğitim kurumlarıyla buluşturulmasının önemine işaret eden Göçmen, ailelerin çocuklarının yeteneklerini geliştirmeleri için doğru eğitim sistemlerini tercih etmeleri gerektiğini kaydetti.

Göçmen, bu tür organizasyonların yalnızca müzikle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, "Özel bireylerimizin toplum hayatında profesyonel çizgiye ulaşmaları, o hayatta yer alabilmeleri için bu tip buluşma çabaları çok önemli. Bu buluşma sadece tek taraflı öğrenme değil, her buluşana bir şeyler öğrettiği, her buluşanın güzel kazanımlar elde ettiği bir an oluyor." ifadesini kullandı.

"Kendi başlarına ekmeklerini kazanabilecekleri bir imkan sağlamayı amaçlıyoruz"

Ankara Başkent Rotary Kulübü Dönem Başkanı Engin Meriç de festival için bir yılı aşkın süredir hazırlık yaptıklarını anlattı.

Meriç, "Amacımız bu otizmli sanatçıların ileride kendilerine istikbal sağlayabilecekleri bir ortama girebilmeleri, sınırlarını aşabilmeleri. Anne ve babalarının hayatta olmadığı süre içerisinde kendi başlarına da ekmeklerini kazanabilecekleri bir imkan sağlamaları." sözlerini sarf etti.

Sahne alan gençlerin müzik yeteneklerine de değinen Meriç, bazılarının yurt dışında yapılan testlerde mutlak kulağa sahip olduğunun belirlendiğini, gençler arasında konservatuvarda eğitim görenlerin ve doktora yapanların bulunduğunu dile getirdi.

Ahmet'in müzik merakı 5 yaşında ritim tutarak başladı

Festivalde davul performansıyla sahne alan Ahmet Mert Yalçın'ın annesi Emel Yalçın, oğlunun müziğe olan ilgisini henüz 5 yaşındayken fark ettiklerini aktardı.

Ahmet'in küçük yaşlardan itibaren çevresindeki eşyalara ritim tuttuğunu belirten Yalçın, bu ilgisini geliştirmek amacıyla önce piyano, ardından bateri eğitimine başladıklarını ifade etti.

Ahmet'in şu anda Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Akustik Davul Bölümü'nde eğitim gördüğünü dile getiren Yalçın, "Kendi üstün yeteneğiyle girmiş olduğu üniversiteden 2 sene sonra başarıyla da mezun olacak inşallah. Tabii yetenekleriyle girdikleri bu üniversitelerden mezun olduktan sonra bir yer edinmeye çalışıyoruz. Rotary'nin başlattığı bu festival bizim için çok heyecan verici." dedi.

Profesyonel bir orkestranın otizmli gençlere eşlik etmesinin kendilerini heyecanlandırdığını kaydeden Yalçın, "Dileğim otizmli çocukların daha çok orkestralarda yer alması ve fırsat eşitliği sağlanması." değerlendirmesinde bulundu.

Işıklı piyanoyla başlayan yolculuk üniversiteye uzandı

Festivalde piyano çalan Alaz Ilgar Yazıcı'nın annesi Cansu US ise oğlunun müzik yeteneğini, dikkatini toplamasına yardımcı olması amacıyla aldığı ışıklı piyano sayesinde keşfettiğini belirtti.

Oğlunun zamanla müzik alanındaki yeteneğini ilerlettiğini anlatan Us, Alaz'ın Güzel Sanatlar Lisesinde eğitim gördüğünü, şu anda ise Alanya Üniversitesinin müzik bölümünde öğrenimini sürdürdüğünü vurguladı.

Festivalin oğlu için harika bir deneyim olduğunu dile getiren Us, "Alaz çok yetenekli bir çocuk. Asperger sendromuna sahip. Bu yüzden uyum konusunda hiç sıkıntı yaşamıyor. Sosyal olduğu için de herkesle kısa sürede kaynaşabiliyor. Müzik kulağı çok iyi olduğu için de orkestraya uyum sağlamada zorluk yaşamıyor." bilgisini paylaştı.

Alaz Ilgar Yazıcı da Ankara'da ilk kez konser vermekten mutluluk duyduğunu belirterek, müzik çalışmalarını sürdürüp Türkiye'nin farklı şehirlerinde ve yurt dışında konserler vermek istediğini kaydetti.

Kaynak: AA