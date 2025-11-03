Otel yangınında 8 yakınını kaybeden avukattan savcılığa, 'bakanlık yetkilileri tutuklansın' talebi

BOLU'da, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasında, oğulları, torunları ve gelinleri olmak üzere 8 yakınını kaybeden Avukat Yüksel Gültekin, haklarında soruşturma izni verilen Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin tutuklanması talebini içeren dilekçesini Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti. Gültekin, "Mahkemenin önüne gelecekler ve hak ettikleri cezayı alacaklar. Bunun takipçisi olacağız" dedi.

Kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 36'sı çocuk olmak üzere 78 kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından açılan davada, mahkeme heyeti geçen hafta cuma günü sanıklar hakkındaki kararlarını açıkladı. Tutuklu sanıklar otelin sahibi Halit Ergül, şirketin yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, otelin genel müdürü Emir Aras, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdürü Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar, 34 çocuğa karşı 'Olası kastla öldürme' suçundan 34'er kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Aynı sanıklar ayrıca yangında yaşamını yitiren 44 yetişkin yönünden 44'er kez 'Olası kastla öldürme' suçundan 24 yıl 11'er ay hapse çarptırıldı. Heyet, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan Grand Kartal Otel muhasebe personelleri Cemal Özer ve Mehmet Salun'a 22 yıl 3'er ay, LPG tesisat bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen ile İş Güvenliği Uzmanı Kübra Demir'e 21 yıl 4 ay 15'er gün, mutfak personeli Reşat Bölük, otelin teknik görevlileri Tahsin Pekcan ve Hüseyin Özer, denetim şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu, denetim şirketi çalışanı Aleyna Beşinci, kafeyi işleten şirketin yetkilileri İbrahim Polat ve İsmail Karagöz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan'a 21'er yıl, otelin resepsiyon görevlisi Yigithan Burak Çetin'e 12 yıl, otelin teknik personeli Bayram Ütkü'ye 18 yıl hapis cezası verdi.

'9 YETKİLİ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ'

Mahkeme sürecinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda görevli 9 yetkili hakkında da soruşturma izni verildi. Otel yangınında çocukları, torunları ve gelini olmak 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, haklarında soruşturma izni verilen bakanlık yetkililerinin tutuklanması talebiyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na, hazırladığı dilekçeyi sundu. Adliye çıkışında konuşan Gültekin, Danıştay 1'inci Dairesinin soruşturma raporunda Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin inceleme konusu olayda denetim süreçlerinde yetersiz kaldıklarından birinci derecede etkili olduklarının ifade edildiğini hatırlatarak, "Cuma günü verilen kararda bu olayda birinci derece sorumlu olan şahıslarla ilgili çok ciddi cezalar verildi. Olası kast verildi. Eğer yargılama adil bir şekilde devam ederse bu kusurda, bu raporda kusur olan şahıslar hakkında da muhtemelen bu cezalar verilecek demektir. Hukuk anlamında yorumluyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı önce bu kusur raporuna rağmen herhangi bir personeliyle ilgili soruşturma izni vermedi. Daha sonra 3 tanesiyle ilgili verdi. Ama daha sonra Danıştay Birinci Dairesi kararında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 9 yetkili hakkında soruşturma izni verdi. Yani dedi ki bunlar kusurludurlar, soruşturma izni veriyorum. Ey bağımsız mahkemeler, siz bunları yargılayın dedi. Mahkemenin önüne bu arkadaşları getirecek olan da savcılık makamı. Şimdi bizim tepkimiz şu, bakın kararda adı geçen 9 kişi netice itibariyle şu an Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın üst düzeyinde görevli. Bakan Yardımcısı hariç personelin tamamıyla ilgili soruşturma izni verildi. Tüm personelin ivedilikle savcılık tarafından ifadelerini alınarak öncelikle gözaltına alınmalarını ve tutuklanmaya sevk edilmelerini bu ortaya çıkan bir durum karşısında talep ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısıyla ilgili de birtakım meslektaşlarımız Anayasa Mahkemesi'ne başvurdular. Biz de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.

BAKANLIK YETKİLİLERİNE TUTUKLANMA TALEBİ

Savcının, 'Vicdanları rahatlatacak adaleti tesis edecek soruşturma sürecek ve karar verilecek' dediğini belirten Yüksel Gültekin, "Benim içimi çok rahatlattı. Bu şahıslarla ilgili göreceğiz ki en kısa süre içerisinde öncelikle bulundukları yerden kalkacaklar ve netice itibarıyla mahkemenin nasıl cuma günkü sanıklar adil ve bağımsız mahkemenin önüne gelip hak ettikleri cezayı aldıkları gibi sorumlulukları varsa ki rapor çok açık bir şekilde sorumludur diyor. Mahkemenin önüne gelecekler ve hak ettikleri cezayı alacaklar. Bunun takipçisi olacağız" diye konuştu.

Tüm sürecin takipçisi olacaklarını ifade eden Yüksel Gültekin, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeliyle ilgili de İdare Mahkemesi yeniden araştırılsın diye geri gönderdi. Onlarla ilgili de soruşturma sürüyor. Eski valilerle ilgili de şu an soruşturma sürüyor. Hepsinin takipçisi olacağız. Tek şey istiyoruz. Bizim evlatlarımız gitti, başka evlatlar gitmesin. Bu toplumsal bir arınmaya vesile olsun. Artık herkes bilsin ki bu ülkede kişiler yaptıkları eylemlerden dolayı yaptıkları fiillerden dolayı suç işleyen şahısların devlet yakasına yapışacak ve gerekli cezayı alacak kimse bu işlerden kurtulamayacak. Bunun bilinmesini istiyorum. Asla ve asla Kartalkaya, Soma olmayacak. Bunu bilinmesini istiyorum" dedi.

