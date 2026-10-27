ÖSYM'nin e-TEP 2026/4 sınavı başvuruları başladı, 14 Kasım'da yapılacak

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 14 Kasım'da düzenlenecek 2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/4) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bilgisayar tabanlı İngilizce dil yeterlik sınavı olan, okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşan e-TEP 2026/4, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav Uygulama Binalarında gerçekleştirilecek.

Bugün başlayan başvurular 5 Kasım'a kadar ÖSYM'nin "https://sanalpos.osym.gov.tr" adresinden yapılabilecek.

Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesine göre Ankara'da 658, İstanbul'da 202, İzmir'de 49 ve Adana'da 102 kontenjanla sınırlı olacak. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecek.

Kaynak: AA