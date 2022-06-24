ÖSYM gözetmelerin sınav ücretini eksik yatırdı, sosyal medyadan tepkiler ardı ardına geliyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) salon başkanı ve gözetmen olan görevlilere belirtilen yeni ücret yerine geçen yılın ücretini yatırdı. Eğitim camiasından sosyal medya üzerinde ÖSYM'ye sert tepkiler yükseliyor.

GEÇEN SENENİN ÜCRETLERİ YATIRILDI

Güncellenen sınav görevlisi ücretlerinde salon başkanlarına 327 TL gözetmenlereyse 317 TL verileceği belirtilmişti. Bugün sınav görevlilerinin hesaplarına geçen yılın ücretlerinin gönderildiği ifade edilerek ÖSYM'ye tepki gösterildi.

AKARYAKIT VE YEMEK MASRAFLARINI BİLE KARŞILAMIYOR

Sosyal medyadan tepki gösteren öğretmenler, söz konusu meblağların akaryakıt ve yemek masraflarını bile karşılamadığını ve aldatıldıklarını vurguladı.