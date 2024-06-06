Üye Girişi
Haberler

ÖSYM'de YKS hazırlıkları tamamlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) hazırlıklarının tamamlandığını bildirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) hazırlıklarının tamamlandığını bildirdi.

2024-YKS'ye ilişkin yazılı açıklama yapan Ersoy, 3 milyondan fazla adayın başvurduğu ve üç oturumdan oluşan sınavın, 245 sınav merkezinde uygulanacağını belirtti.

Ersoy, "TYT oturumunda 9 bin 855 bina ve 176 bin 851 salon, AYT oturumunda 6 bin 231 bina ve 112 bin 695 salon, YDT oturumunda ise 1028 bina ve 11 bin 44 salon kullanılacak." bilgisini verdi.

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024-YKS soru dağılımları konusunda şu ifadeleri kullandı:

"8 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te uygulanacak olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) adaylara, Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek. 9 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak olan Alan Yeterlilik Testlerinde (AYT), Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. 9 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek Yabancı Dil Testi (YDT) Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacak. Sınavda adaylara başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek."

Ersoy, bu yıl yapılan düzenlemeyle ek süreden faydalanma hakkı olmayan okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adayların tamamına 30 dakika ek süre verilmesinin kararlaştırıldığını da hatırlattı.

"Emniyet tedbirleri alındı"

YKS hazırlıklarını tamamladıklarını bildiren Ersoy, sınavların yapılacağı tüm il ve ilçelerdeki sınav koordinatörleriyle sürekli temas halinde olduklarını belirtti.

Sınav evrakını taşıyan nakil araçlarının Ankara'dan sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşması ve sınav bitiminde sınav merkezlerinden Ankara'ya dönüşünün güvenliğinin, emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinesinde sağlandığını aktaran Ersoy, "Üç oturumda sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla toplam 63 bin 463 emniyet personeli görev yapacaktır." ifadesini kullandı.

Sınav yerlerine ulaşımda adayların son dakikalara kalmaması için hatırlatma yapan Ersoy, aday ve görevlilerin sınav binalarına ulaşımlarında da sorun yaşamamaları için paydaş kurumlarla koordinasyon kurulduğunu bildirdi.

"Sınav günleri nüfus müdürlükleri açık tutulacak"

Bayram Ali Ersoy, adayların sınava gireceği salon ve bina bilgilerini içeren sınav giriş belgelerinin 23 Mayıs'ta "ais.osym.gov.tr" sayfasından ve AİS Mobil uygulamasından erişime açıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Adaylar, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını veya fotoğraflı TC kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak zorundadır. Nüfus cüzdanında fotoğrafı olmayan adayların mağdur olmamaları için ivedilikle nüfus müdürlüklerine giderek fotoğraflı yeni kimlik kartlarını almaları gerekmektedir. TC kimlik kartını, nüfus cüzdanını sınav günü kaybeden veya nüfus cüzdanında fotoğraf, TC kimlik numarası bulunmayan adaylar için il veya ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutulacaktır."

"Kapalı matbaa dönemi 9 Haziran'da tamamlanacak"

Soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için görev yapan personelin yaklaşık 40 gündür dünyadan izole kapalı matbaa döneminde bulunduğunu hatırlatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Sınavın tüm hazırlık süreçlerinin yürütüldüğü kapalı merkezde sınav güvenliği, faraday kafesi ve sinyal karıştırıcı jammer gibi özel sistemlerin yanı sıra 7 gün 24 saat emniyet güçlerinin nöbetiyle sağlanıyor. YKS oturumları için bu sene 5,5 milyona yakın soru kitapçığı burada basıldı, 1500 ton kağıt kullanıldı. Kapalı matbaa döneminde görev yapan personel, YKS'nin son oturumu olan YDT'nin 9 Haziran'da tamamlanmasıyla merkezden çıkarak aileleriyle buluşacak."

"1 milyona yakın personel görev yapacak"

YKS'nin tüm aşamalarında diğer devlet kurumlarıyla işbirliği içerisinde bulunduklarını aktaran Ersoy, üç oturumda 1 milyona yakın kişinin görev alacağını, bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve üniversite rektörlükleriyle koordineli bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Katkılarından dolayı ilgili tüm kurumlara ve sınav görevlilerine teşekkür eden Ersoy, adaylara yönelik, "Acısı ve tatlısıyla uzun ve zorlu bir hazırlık süreci geçirdiniz. Her şeyden önce şu bilinmelidir ki sizler ülkemiz için çok kıymetlisiniz. Büyük emek sarf ettiniz, sizlerin emeği, bizler için emanettir. ÖSYM olarak emeklerinizin karşılığını alacağınız şekilde çalışmalarımızı tamamladık." değerlendirmesinde bulundu.

Sınav uygulanacak okulların çevresinde gürültü yapılmaması uyarısı

ÖSY Başkanı Ersoy, öğrencilerin sınava gireceği okulların çevrelerinde gürültü yapılmamasını isteyerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uygulama yapılacak okulların çevresinde adayları olumsuz etkileyecek durumlardan lütfen kaçınalım, özellikle gürültü çıkartacak çalışmalar yapmayalım. Bu noktada ilgili kurumlarımıza bilgilendirme yapıldı, süreci titizlikle takip etmelerini rica ediyorum. Toplumsal olarak hep birlikte göstereceğimiz duyarlılık çok önemli. Adaylarımızın sınav gününden önce sınava girecekleri binaları görmelerini ve sınavdan bir saat önce sınav yerlerinde hazır bulunmalarını bekliyoruz. Sınava giriş belgelerinizi ve geçerli kimlik belgesini yanınıza almayı unutmayın. Hepinize başarılar dilerim. "

Kaynak: AA / Güncel

Bayram Ali Ersoy Ösym Güncel Haberler

Kuş gribinde ilk ölümcül vaka! DSÖ'den 'Hazır olun yeni pandemi geliyor' uyarısı

Kuş gribinde ilk ölümcül vaka! DSÖ'den "Hazır olun yeni pandemi geliyor" uyarısı

 Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Akşener'in Beştepe'deki görüşmesine ilk yorum

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Akşener'in Beştepe'deki görüşmesine ilk yorum

 Markette başörtülü kadınlara çirkin saldırı! Kaydedilen görüntüleri başını yaktı

Markette başörtülü kadınlara çirkin saldırı! Kaydedilen görüntüleri başını yaktı

Bakmadan Geçme

YKS GİRİŞ BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR 2024? TYT-AYT ne zaman, saat kaçta? YKS GİRİŞ BELGESİ EKRANI! A H5N2 virüsü nedir? A H5N2 virüsü belirtileri neler? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 8 Haziran Perşembe Survivor yeni bölüm! SINAVA GİRMEDEN ÖNCE OKUNACAK DUA! TYT-AYT sınavı öncesi hangi dualar okunur? #9997 Üniversite sınavı öncesi okunacak dualar! Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! Yeni bir salgın mı geliyor? Kuş gribinde ölümcül vakalar arttı mı? 6 HAZİRAN BURÇ YORUMU | Burçları bugün neler bekliyor? AŞK, PARA, SAĞLIK , KARİYER… 6 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda ne var? KANAL D, SHOW TV, STAR TV, ATV, TV8, NOW GELİNİM MUTFAKTA 6 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 6 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 8 Haziran Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Akşener ile Erdoğan görüşmesi detayları! Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Erdoğan neler konuştu? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 6 Haziran Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dilan Polat cezaevinden çıktı mı? Dilan Polat'a ne oldu? Resmi Gazete bugün (6 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 6 Haziran dün gece deprem mi oldu?
Müsavat Dervişoğlu'na iddiayı sordular: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'e yardımcılık mı teklif etti?

Müsavat Dervişoğlu'na iddiayı sordular: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'e yardımcılık mı teklif etti?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title