Osmaniye'de artçı deprem; 4 katlı bina yıkıldı Güncel Haberler KAHRAMANMARAŞ merkezli 2 büyük depremin etkilediği Osmaniye'de bugün meydana gelen artçı sarsıntıda, 4 katlı bina yıkıldı. KAHRAMANMARAŞ merkezli 2 büyük depremin etkilediği Osmaniye'de bugün meydana gelen artçı sarsıntıda, 4 katlı bina yıkıldı. Boş olmadığı belirtilen binanın enkazında, arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgelerde artçı sarsıntılar sürüyor. Osmaniye'de Musa Şahin Bulvarı'ndaki 4 katlı bina, bugün meydana gelen artçı depremde yıkıldı. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, binada birilerinin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Enkazda Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de katılımıyla arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Osmaniye Güncel Haberler

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