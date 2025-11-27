Ortaköy'de Gıda Zehirlenmesi İddiası: Esnaflar Tahliye Oldu

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, FATİH'te Böcek ailesinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada hazırlanan otopsi raporunun Adli Tıp Kurumu tarafından tamamlanmasının ardından kafe sahibi, midye satıcısı, kokoreççi ve lokum satıcısı tutuklu bulundukları cezaevinden tahliye edildi. Bugün Ortaköy'deki dükkanını açmak için gelen midyeci "Ben 40 yıldır satış yapıyorum. 23 senedir Ortaköy'de esnafım. Burada midyeden zehirlenen hiç olmamıştı. Tahlillerimiz temiz çıktı. Bizi de serbest bıraktılar. Şu an bütün esnaf kan ağlıyor. Onun için özür bekliyoruz" dedi.

Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin 4 ferdinin öldüğü olaya ilişkin soruşturma sürüyor. Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan otopsi raporunda ailenin ölüm nedeninin 'böcek ilacı zehirlenmesi' olarak belirlenmesi üzerine midye satıcısı kafe sahibi, kokoreççi ve lokum satıcısı dün gece tutuklu bulundukları cezaevinden tahliye edildi. Olayın gıda zehirlenmesi olmadığının belirlenmesi üzerine tahliye edilen esnaflar Ortaköy'de basın açıklaması yaptı.

'ORTAKÖY'DE ESNAF ÇOK BÜYÜK SIKINTILAR YAŞADI'

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin otopsi raporunun tamamlanmasının ardından tutuklu bulunduğu tahliye edilen midye ve kokoreç dükkanı sahibi Ercan Erdoğan, "Öncelikle Böcek ailesine Allahtan Rahmet diliyorum. Ben 40 yıldır satış yapıyorum. 23 senedir Ortaköy'de esnafım. Burada midyeden zehirlenen hiç olmamıştı. Tahlillerimiz temiz çıktı. Bizi de serbest bıraktılar. Zaten dükkanımız açık mutfaktır, hijyeniktir. Ortaköy'de esnaf olarak büyük sıkıntılar yaşandı. Yüzde 80 işimiz düştü. Ben çok mağdur oldum. Çalışanlarım 15 gün evine ekmek götüremediler. Zararımız çoktur. Bu konuda ailem çok tehdit aldı. Herkes aradı ailemi çocuklarımı tehdit etti. Çok mağdur oldum. 15 gün içinde 40 senem boşa gitti. Onun için herkesten özür dilemelerini istiyorum. Ortaköy turistik bir yer. Şuan bütün esnaf kan ağlıyor. Onun için özür bekliyoruz. Ailem bu 15 günde çok zor durumda kaldı. Ailemin aldığı tehditler nedeniyle de mağduruz. Bugün dükkanımız açıldı. Temizlik yapıldıktan sonra 2-3 gün içinde açmayı düşünüyoruz" dedi.

'MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ'

Esnaf Ercan Erdoğan'ın avukatı Beyzanur Uzun, "Soruşturma devam ederken müvekkilim lehine hiçbir somut delil yokken kendisi itibar suikastine maruz kalmış, ailesi yine şahsi telefonları sosyal mecralarda paylaşılmış, ailesi aranmış ve tehdit edilmiştir. Biz bu konuyla alakalı hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız. Dün de görmüş olduğunuz üzere ailenin vefat nedeninin 'böcek zehirlenmesi' olduğu ortaya çıktı ve müvekkilim gece geç saatlerde tahliye edilmiştir. Mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Müvekkilimin ailesinin telefon numarasını hukuka aykırı şekilde paylaşanlar, tehdit edenler hakkında suç duyurusunda bulunmuş durumdayız" dedi.

'TÜM HALKIMIZI ORTAKÖY'E BEKLİYORUZ'

Beşiktaş Esnaflar Derneği Başkanı Mehmet Mehdi Dalmaz, "Ercan Bey'in tahliyesi sonrası burada çok mutlu bir anı paylaşıyoruz. İlçemizde gıda ile ilgili bir zehirlenmenin olmamış olması hepimizi rahatlatmıştır. Zarar boyutunda ise esnafımız yüzde 70-80 zararlarla karşı karşıya. Burası turistik bir bölge. Burada ciddi bir algı yaratıldı ve bu algıdan en çok zarar gören Beşiktaş esnafı olmuştur. Gıda zehirlenmesinin olamadığı ortaya çıktı. Tüm halkımızı Ortaköy'e bekliyoruz" diye konuştu.

'PSİKOLOJİMİZ BOZULDU'

Cezaevinden tahliye edilen lokumcu Fatih Tektaş "Ben de aile ve aile yakınların baş sağlığı diliyorum. Suçsuz yere içeri alındık. Psikolojimiz bozuldu. Aile düzenim bozuldu. Ailemi memlekete gönderdim. Halk olarak da çok üzüldük. Bir aile yok oldu. Çok şükür bu olay bizden değil. Çünkü bunun vicdan azabı kaldırılamaz. İş olarak da çok çöktük. Gıda olarak insanlar bir şey alamıyor. Bir şey yiyemiyorlar. Benim lokum dükkanında o gün 400 kişiye yakın yiyen oldu. Zehirlenme olsa bir kişide olmaz. Tazminat davası açılacaktır" şeklinde konuştu.

Öte yandan zehirlenme olayının ardından Beşiktaş Belediyesi tarafından mühürlenen kokoreççi yeniden açıldı. Yapılan açıklamaların ardından esnaf dükkanına girdi. 2-3 günlük temizlik çalışmasının ardından dükkan yeniden hizmet verecek.